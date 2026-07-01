El Museu de Prehistòria de València presenta 'Moneda Ibérica', donde detalla la producción monetaria antigua

'Moneda Ibérica' es una obra centrada en toda la producción monetaria de la península ibérica y parte de Francia entre el siglo VI a.C. y la muerte de Julio César, en el año 44 a.C. Publicada por el Museu de Prehistòria de València, se trata del resultado de más de cuarenta años de trabajo continuado dedicados al estudio, documentación y catalogación de las monedas antiguas. En la publicación se analiza las emisiones de 224 ciudades y ámbitos emisores, identificando y describiendo más de 4.500 tipos y variantes monetarias producidas por pueblos y culturas tan diversos como griegos, púnicos, cartagineses, íberos, celtíberos, vascones, lusitanos y romanos.

La edición impresa recoge los contenidos esenciales del proyecto digital monedaiberica.org, una plataforma especializada en el estudio de la numismática antigua de Iberia-Hispania. Actualmente, el portal ofrece acceso a más de 55.000 monedas documentadas procedentes de museos, colecciones y subastas, además de información sobre hallazgos arqueológicos, tesoros monetarios, estadísticas, recursos gráficos y una extensa bibliografía científica.

Presentación del libro / Levante-EMV

Origen y desarrollo

El nacimiento de este proyecto se remonta a la década de 1980, cuando el profesor Pere Pau Ripollès inició la recopilación sistemática de información sobre monedas antiguas de la península ibérica. Lo que comenzó como un archivo analógico formado por fotografías, improntas y documentación fue evolucionando con la incorporación de las tecnologías digitales hasta convertirse en una de las bases de datos numismáticas más importantes de Europa.

Para su publicación fue clave la participación en proyectos internacionales y europeos de investigación, así como a la colaboración con instituciones como la Universidad de Oxford y la Biblioteca Nacional de Francia. Todo ello ha permitido que Moneda Ibérica se construya siguiendo los estándares más avanzados de las humanidades digitales y de la investigación numismática internacional, garantizando la actualización permanente de los contenidos.

La obra se presenta en tres volúmenes y constituye una fiel materialización editorial del catálogo digital. Cada entrada incorpora códigos QR que permiten acceder directamente a la versión más reciente disponible en la web, estableciendo una conexión dinámica entre el soporte impreso y el entorno digital. A través de esta iniciativa, el museo consolida su papel en la custodia y estudio de las colecciones arqueológicas y numismáticas, así como en la generación y transferencia de conocimiento científico de alcance internacional.

Menuda Biblioteca d’Estiu

Por otro lado, la Biblioteca del Museu de Prehistòria de València pone en marcha durante el mes de julio una nueva edición de 'Menuda Biblioteca d’Estiu', una propuesta educativa dirigida al público infantil y juvenil de las escuelas de verano que este año tendrá como protagonistas los animales que han compartido la Tierra con la humanidad a lo largo del tiempo.

Bajo el título 'Animalari del Temps: Animals de la Prehistòria valenciana i del món', la actividad invita a los participantes a descubrir, a través de los libros de la Biblioteca Infantil y de las colecciones del Museu de Prehistòria, las especies que habitaron las tierras valencianas hace miles de años y a conocer la gran diversidad animal de los diferentes continentes. Como resultado de todos los descubrimientos realizados durante la actividad, se elaborará un gran 'Animalari col·lectiu', una obra ilustrada que reunirá animales del pasado y del presente y que se convertirá en el recuerdo de una aventura compartida entre la biblioteca y el museo.

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Biblioteca d'Estiu / Levante-EMV

Desde su puesta en marcha en 2022, Menuda Biblioteca d’Estiu se ha consolidado como una de las iniciativas educativas destacadas del Museu de Prehistòria de València. En este periodo ha acogido más de 2.400 participantes de entre 4 y 15 años, abordando cada año una temática relacionada con los contenidos del museo. Las sesiones cuentan con un máximo de 25 participantes por grupo y están adaptadas a los diferentes intervalos de edad, adecuando las actividades a los niveles educativos del público. Para participar de esta actividad hay que hacer reserva previa.