Ricard Camarena creará la oferta gastronómica del futuro hotel Intelier Malvarrosa Plaza en València

El cocinero valenciano Ricard Camarena asumirá la creación y explotación de los espacios de restauración del futuro Intelier Malvarrosa Plaza, el nuevo hotel previsto en el barrio de la Malva-rosa. La propuesta estará dirigida tanto a los huéspedes del establecimiento como al público general, con la intención de abrir los restaurantes y bares del complejo a los vecinos del barrio y al resto de la ciudad.

La colaboración con Camarena forma parte del proyecto de implantación del hotel, que sus promotores vinculan a la generación de actividad económica en la zona. Según la compañía, el establecimiento supondrá la creación de más de un centenar de puestos de trabajo y aspira a mantener una relación directa con su entorno más próximo.

Los espacios gastronómicos del hotel estarán abiertos a clientes externos y se distribuirán en diferentes zonas del inmueble. Aunque los conceptos concretos se anunciarán más adelante, la apertura del establecimiento incluirá inicialmente un servicio de desayunos y una barra de aperitivos y cócteles en la terraza de la azotea, junto a la piscina.

Adaptada al día

La propuesta de Camarena se plantea desde una idea amplia de hospitalidad, adaptada a distintos momentos del día, desde el desayuno hasta la cena o el consumo informal. El objetivo, según explican desde el proyecto, es que la oferta no funcione únicamente como un servicio interno del hotel, sino como un espacio accesible para quienes viven en la Malva-rosa o se desplazan desde otros puntos de Valencia.

Ricard Camarena ha señalado que el interés del proyecto reside en su relación con el entorno. “Nos interesan los proyectos que tienen sentido en el lugar en el que nacen. Intelier Malvarrosa Plaza no debe ser solo un hotel con una oferta gastronómica, sino un lugar capaz de relacionarse con la Malva-rosa, con València y con las personas que lo visiten”, ha explicado.

El cocinero también ha apuntado que quiere desarrollar “una propuesta hospitalaria, abierta y contemporánea”, con especial atención a la sostenibilidad. En este sentido, ha defendido que esta debe concretarse en medidas como “aprovechar mejor los recursos, reducir desperdicio y cocinar con responsabilidad y creatividad sin renunciar al disfrute”.

Economía circular

Uno de los ejes de la futura oferta será la economía circular aplicada a la cocina, una línea de trabajo que Camarena ha incorporado en sus restaurantes durante los últimos años. La intención es reducir el desperdicio alimentario mediante el aprovechamiento integral de los ingredientes y la reutilización de partes que habitualmente se descartan, como pieles, tallos, recortes, semillas o excedentes.

Estos elementos podrán emplearse en elaboraciones como fermentaciones, infusiones, vinagres, salsas, caldos, bebidas o cócteles. El proyecto presenta esta práctica como una forma de optimizar recursos y aplicar criterios de sostenibilidad a la gestión diaria de la cocina.

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Los detalles sobre los distintos conceptos gastronómicos del hotel y las experiencias asociadas se darán a conocer en las próximas fechas, coincidiendo con las semanas posteriores a la apertura del establecimiento.