Feria Valencia acoge el mayor festival de videojuegos, e-sports y cultura digital de España

Feria Valencia se convertirá duante tres días (del 3 al 5) en el centro de la industria del videojuego y la cultura digital con la celebración de Open World Now 2026, el mayor festival de videojuegos, e-sports y cultura digital de España.

Open World Now reunirá a participantes procedentes de toda España y de más de una docena de países, tanto en sus competiciones internacionales como entre el público asistente. Entre las principales novedades de esta edición destaca la presencia de Nintendo con un espacio oficial de 200 metros cuadrados, PlayStation con zona propia de juego y Ubisoft, que participará por primera vez en València con contenidos exclusivos. Junto a ellas estarán presentes otras compañías líderes como Riot Games y Supercell.

Además de las competiciones de esports, el programa incluirá actividades vinculadas a la cultura digital, el ‘cosplay’, la música, las experiencias inmersivas y el entretenimiento interactivo, configurando una propuesta transversal dirigida a públicos de todas las edades.

El Festival Open World Now se celebrará del 3 al 5 de julio en Feria Valencia / Levante-EMV

La concejala Paula Llobet ha recordado que “para el Ayuntamiento, este encuentro constituye un ejemplo del potencial de la economía digital para generar oportunidades, atraer talento y proyectar internacionalmente la imagen de la ciudad”. La celebración de eventos como OWN, junto a iniciativas como València Digital Summit (VDS) o València Game City, refuerza la estrategia municipal orientada a consolidar València como uno de los ecosistemas de innovación y creatividad digital más dinámicos del Mediterráneo.

El Salón del Cómic también estará en OWN

Y, un año más, el Tour Joc&Rol, el espacio de juegos de mesa y rol del Salón del Cómic junto con la Experiencia Carnet Jove, no faltará a esta cita. Un evento que acercará al público una selección de juegos pensados para poner a prueba la estrategia, la rapidez mental y la capacidad de observación de jugadores de todas las edades.

Durante todo el fin de semana, el espacio Joc&Rol ofrecerá partidas abiertas y demostraciones de títulos tan divertidos como Set & Match XXL, La Cuenta, Smart 10, Pelusas Revolution, Océanos de Papel, Claro y Buildzi.

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Ubicado en el pabellón 1 de Feria Valencia, el espacio Joc&Rol será el lugar perfecto para descubrir nuevos juegos, compartir mesa con otros amantes de los juegos y comprobar que, en plena era digital, los juegos de mesa siguen siendo una de las mejores formas de conectar, aprender y divertirse.