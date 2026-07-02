Intercambiar cuentos, crear un mural o iniciarse en parkour, algunas de las experiencias que propone el Rototom

Intercambiar cuentos llegados desde cualquier rincón del mundo, construir instrumentos musicales con materiales reciclados junto a una familia viajera de la Amazonía colombiana, crear un mural colectivo, iniciarse en el parkour, descubrir palabras para combatir los microrracismos, aprender danza afromoderna o dejarse sorprender por una noche de circo son algunas de las experiencias que propone Rototom Sunsplash 2026 - del 16 al 22 de agosto - a quienes este verano lleguen a Benicàssim buscando algo más que conciertos.

El lema de esta 31 edición es toda una declaración de intenciones: The Place to Be. Rototom como ese lugar en el que no sólo estar, sino en el que ser. Seas quien seas, vengas de donde vengas, y tengas la edad que tengas, un lugar para hacer equipo y compartir experiencias en familia, con amigos. Y con este propósito, el festival volverá a convertirse en un lugar de convivencia donde distintas generaciones encuentran formas de disfrutar juntas del tiempo libre. Lo hará a través de sus áreas culturales extramusicales, con una agenda infinita de propuestas que auparán, junto a la música, doce horas diarias de actividad ininterrumpida.

El viaje empieza en Magicomundo, uno de los epicentros culturales de la vida cotidiana del recinto. El área más familiar del festival llega con novedades como la Cuentoteca, un nuevo rincón para leer, intercambiar historias y alimentar el imaginario colectivo del Rototom. La propuesta invita a las familias a llevar sus propios libros infantiles para formar parte de un singular mercado de cuentos donde cada historia encuentra nuevos lectores. Junto a este espacio convivirán las zonas de creación artística, construcciones con materiales naturales, juegos de agua y propuestas de libre experimentación que caracterizan al área familiar.

La programación diaria suma además espectáculos como Cuentos del Mundo para Ser y Soñar, el universo teatral de Disparatario de Cuentos, con Ameba Teatre; talleres para crear relatos en familia junto a la compañía Al Otro Lado de la Parcela; una divertida inmersión en la historia del ska y el reggae con Josele Ska y la gran fiesta familiar de clausura de Payasospital y Glasford Family.

Los talleres protagonizados por Pájaros al Viento prometen convertirse en otro de los grandes atractivos de la semana. Esta familia procedente de la Amazonía y del norte de Colombia compartirá saberes ligados a la música y la naturaleza a través de la construcción de flautas nativas, llamadores de pájaros, instrumentos reciclados, percusión corporal o actividades vinculadas al banco de semillas de Rototom. Major Lazer Soundsystem actuarán en Rototom Sunsplash 2026 Sesión de break dance en Teen Yard, el área para público joven del festival.

Público adolescente

Para el público adolescente, Teen Yard volverá a desplegar seis días de deporte, conciencia y cultura urbana bajo el paraguas de un área que busca "generar espacios donde las y los jóvenes puedan expresarse, crear y relacionarse a partir de intereses compartidos", ssegún ha señalado la organización en un comunicado.

El parkour regresa junto al colectivo valenciano R-Evolution School, mientras que Zineb Social Basket acercará el baloncesto como herramienta de inclusión social y la Fundación del Villarreal organizará diferentes sesiones con el fútbol como eje. La programación incorpora talleres de graffiti y mural colaborativo con Let's Grow y Erol Urbà, sesiones de breakdance con exhibiciones profesionales y un taller de creación de rap, a cargo de BlackUhuru Educación, acompañado por una propuesta sobre lenguaje antirracista impulsada por Afrodiccionario.

El broche llegará con la edición internacional de Batalla de Promesas, que reunirá a jóvenes artistas emergentes de toda Europa en un escaparate multicultural de nuevas voces y talentos.

Las culturas africanas proyectarán toda su riqueza en Jamkunda. Su espacio Ataya Social Café reunirá durante las tardes presentaciones literarias, talleres, propuestas gastronómicas y encuentros impulsados por colectivos afrodescendientes de Francia y ciudades como Madrid, Barcelona y València, entre ellos United Souls, The Lab Oratory, Afrodiccionario o Top Manta, para acercar diferentes tradiciones y expresiones culturales del continente africano y su diáspora.

La experiencia se completará con talleres diarios de baile afromoderno y actuaciones en directo, como los del multifacetico Doudou Nganga o la joven cantante Suzete, que recorrerán sonidos y tradiciones de Senegal, Congo o Francia.

Pachamama

La agenda cultural atraviesa también el espacio Pachamama, dedicado al bienestar, la conciencia corporal y la sostenibilidad. Yoga, acroyoga, danza consciente y sesiones de movimiento libre blindarán esos momentos de pausa entre la intensa actividad festivalera.

La experiencia cotidiana del festival se potencia también a través de espacios concebidos para recorrer sin horarios y descubrir propuestas de forma espontánea. Entre ellos destaca el Mercado Artesano, con una programación diaria de talleres abiertos a diferentes edades, desde la percusión africana, la pintura colectiva o los juegos tradicionales hasta la creación de instrumentos musicales, objetos decorativos elaborados con materiales reciclados, macramé, estampación o trabajos artesanales con cobre, cuero y alambre.

Por su parte, los 42 puestos que dan forma al Mercadillo actuarán como otro polo de encuentro. En esta edición propone un recorrido por proyectos vinculados a la artesanía de autor, el diseño independiente, la moda, el bienestar, la ilustración, la fotografía, los oficios tradicionales y las creaciones inspiradas en culturas de África, India o América Latina. Habrá presencia de sastres africanos que confeccionan prendas a medida, artesanos especializados en cuero, productores de cosmética natural, creadores de bisutería artesanal y propuestas de alimentación saludable.

Entre las novedades de este año que amplían el tiempo de ocio y la convivencia dentro del recinto emerge Reggae Jamroom, un proyecto que reúne a músicos veteranos y nuevos talentos en sesiones de improvisación en directo, generando un nuevo punto de encuentro donde el reggae se construye desde el diálogo entre generaciones de artistas.

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Y cuando el sol empiece a caer, llegará RototomCircus, que levantará cada noche el telón de su particular universo de acrobacias, humor y emoción con seis espectáculos, sin edad, durante toda la semana. Los pasacalles diarios de percusión por todo el recinto terminarán de conectar escenarios, áreas culturales y zonas de convivencia.