El Museu de les Ciències invita a "bailar"

Bailar para conectar con los demás, danzar como manera de expresarse y coreografías para vivir una experiencia alegre e inédita. Estos son algunos de los objetivos de ¡Bailar! El arte de moverse, la nueva exposición del Museu de les Ciències Príncipe Felipe en colaboración con la Ciudad de las Ciencias y la Industria de París y el Centro de Danza Nacional francés. Tras el éxito cosechado en Francia, con más de 450 mil visitantes en dos años, llega por primera vez a España como una apuesta ambiciosa donde el visitante puede ser tanto espectador como participante.

Una de las actividades de la exposición en el Museu de les Ciències / Calabuig

La exhibición cuenta con el apoyo de especialistas en ciencias y educación y pretende mostrar el baile como un reflejo de los niños; algo luminoso, vivaz y alegre. Está en el recinto A de la primera planta del Museu de les Ciències e incluye un recorrido que se hace en menos de 45 minutos y que está disponible en castellano, valenciano e inglés. Está dirigida para toda la familia, desde niños a partir de cuatro años, hasta sus acompañantes.

La exposición busca mostrar el baile como una forma de expresión universal que permite conocer el cuerpo, el baile y relacionarte con los demás. Se organiza en torno a tres acciones: girar, saltar y encontrarse y cada una de estas sigue la misma estructura. Se trata de un vídeo corto de unos tres minutos que encadena escenas de baile y permite mostrar la variedad de la interpretación, combinando un dispositivo coreográfico colectivo para poder relacionarse mediante la danza y conectar con los demás junto a un zoom individual que permite centrarse en uno mismo y mostrar el cuerpo de una manera más didáctica.

"Tiovivo danzante"

En la parte “Girar” puedes controlar las letras de la palabra “bailar” con el movimiento del cuerpo, imitar a bailarines o hacer una batalla de “break dance” o de ritmos africanos. En “Salta” hay un parte con huellas en el suelo para hacer saltos en pareja o puedes hacer lo que han llamado como ‘El Gran Salto’ donde se graba el salto de la persona y se muestra en una pantalla que analiza el movimiento. Para finalizar, en “Encontrarse” está el "El tiovivo danzante", una danza grupal que combina bailes de salón de diferentes épocas.

Niños realizando una de las actividades en el Museu de les Ciències / Calabuig

Pero la parte más importante es que cada 30 minutos se emite un sonido que indica el comienzo de un gran baile grupal entre los visitantes que atraviesa tres bailes de diferentes etapas históricas: un branle del Renacimiento, una danza típica del siglo XIX y finalmente música disco de los años 70.

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¡Bailar! El arte de moverse estará disponible hasta el 10 de enero de 2028 y se podrá visitar en el horario estival del recinto, desde las 10 hasta las 21. Forma parte de la nueva programación de verano de Ciutat de les Arts i les Ciències junto con el estreno de la proyección ‘Recombination. Más allá de la materia’, que propone un viaje abstracto a través de la visualización artística de fractales matemáticos y la nueva edición del planetario en directo ‘Las Nocturnas de verano’ en el Hemisfèric, todos los martes y jueves a las 20 horas hasta el 3 de septiembre.