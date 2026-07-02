Premian a un estudiante valenciano de Berklee Boston por una canción de concienciación sobre l'Albufera

El valenciano David Tárrega Krupala, estudiante de cuarto curso en Berklee College of Music, en Boston (Estados Unidos), ha obtenido el segundo premio en la edición 2026 de 'Songs for Social Change', un certamen organizado por el Departamento de Songwriting de la prestigiosa escuela que reconoce composiciones originales centradas en la concienciación social.

La canción, 'Albufera de Alquitrán', nace de un episodio que "conmocionó" a la costa valenciana: el hallazgo, en julio de 2024, de cerca de dos kilómetros de alquitrán en la playa de El Saler, un vertido que "puso en riesgo el frágil ecosistema" del Parque Natural en el que se encuentra el humedal, un lugar con "un profundo significado personal" para el alumno, informa el campus valenciano de Berklee.

A través de esta composición, que ha competido con más de un centenar de propuestas presentadas al certamen, el joven músico reflexiona sobre el impacto de la actividad humana en el medioambiente y plantea "una pregunta tan sencilla como urgente: ¿cuándo dejaremos de destruir los ecosistemas que hacen posible nuestra propia supervivencia?".

De este modo, 'Albufera de Alquitrán' denuncia "la manera en la que los seres humanos tratamos nuestro entorno y por ende a nosotros mismos". Con la colaboración voluntaria de estudiantes de Berklee València, el Conservatorio Superior de Música de la capital del Turia, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Escuela del Actor (ESAC) y miembros de la Coral Santísima Trinidad de Valencia, liderados por Tárrega, la canción incluye elementos de folclore español y un "mensaje sólido".

El joven compositor y cantautor hispano-checo David Tárrega, que estudia actualmente un grado en composición de bandas sonoras, musicales y dirección de orquesta, se formó musicalmente en el Conservatorio Municipal de Música José Iturbi de València.

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El 30 de mayo de 2024 lanzó su primer disco 'Mi Tierra'. Posteriormente, sacó su segundo trabajo, 'To Make Me Feel'. Todas sus canciones van acompañadas de un elemento visual dirigido y producido por él.