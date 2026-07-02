Videojuegos
València acoge el Open World Now 2026 y reunirá a más de 20.000 asistentes
El evento, el más grande de España en materia de videojuegos, eSports y cultura digital, contará con compañías como Nintendo o Play Station
El fin de semana del 3 al 5 de julio promete ser uno de los mejores para los amantes de la cultura digital de todo el mundo. Durante tres días, la Feria Valencia albergará el evento más grande del país en materia de eSports y videojuegos que, con más del 95% de las entradas vendidas, confía en superar los 20.000 asistentes procedentes de todas partes de España y más de una docena de países. Más de 20 proyectos vinculados a València Game City, una iniciativa del Ayuntamiento para posicionar a la ciudad como un hub tecnológico y creativo líder en Europa, estarán presentes en un espacio dedicado al talento local, donde estudios, desarrolladores y empresas mostrarán sus propuestas ante miles de visitantes.
Doce horas de actividades
El OWN tendrá tres escenarios en los que, desde las 11 de la mañana hasta las 23 de la noche, habrá actividades de manera ininterrumpida. Entre estas destacan concursos de cosplay, torneos del juego para móviles Clash Royale o una batalla de baile. Se cuenta con invitados como Salva Espín, uno de los ilustradores de cómics más relevantes de España, o la estrella de Netflix Iliya Ria y, además, se disputarán las finales del Brawl Stars Challengers Spain y del Unreal Series Fortnite Duos.
Uno de los grandes atractivos será la LAN Party, una reunión de personas que juegan con sus propios ordenadores, con cerca de 2.000 participantes y un crecimiento del 15 % respecto a la edición anterior. Esto convierte al festival en uno de los pocos eventos europeos que mantienen y amplían este formato presencial, considerado uno de los elementos más emblemáticos de la cultura "gamer". El OWN también reunirá a grandes marcas como Nintendo, con su propio de espacio de más de 200 metros cuadrados, Play Station, que habilitará un lugar para que las personas puedan jugar a videojuegos, Riot Games, Supercell o Ubisoft; esta última será la primera vez que venga a València.
Tour Joc&Rol no falla
El espacio de juegos de mesa y rol no falta su cita y estará presente un año más en el Open World Now. Este busca acercar al público una selección de juegos pensados para poner a prueba la estrategia, la rapidez mental y la capacidad de observación de jugadores de todas las edades. Se ubicará en el pabellón 1 de Feria Valencia y ofrecerá partidas abiertas y demostraciones de títulos tan divertidos como Set & Match XXL, La Cuenta, Smart 10, Pelusas Revolution, Océanos de Papel, Claro y Buildzi.
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