Rock, magia, jazz y baile para las noches de verano de CaixaForum en València

Uno de los conceptos más estimulantes del verano son sus noches, con un día que alarga y una calidez y brisa marina que empuja a salir a la calle. De ahí que CaixaForum haya diseñado una programación completa para el mes de julio donde esas noches tengan un contenido cultural y estimulante para todos los públicos. Cada jueves de julio, el centro cultural dedicará una velada a una discilina distinta: magia, rock y jazz en manos de artistas valencianos e internacionales que ofrecen un plan dentro del ciclo 'Noches de verano'.

Así, este próximo jueves, 9 de julio, llegará la noche de magia y objetos, una velada dedicada al ilusionismo y al teatro visual. El plato fuerte será 'Aluzina', del valenciano Nacho Diago, una propuesta familiar que reflexiona sobre la relación de la humanidad con la luz a través de efectos de magia y juegos de sombras. También participarán Txema Muñoz, reciente ganador del Premio Max al mejor espectáculo de calle; Paco Agrado con su magia de cerca; las magas Amèlie e Inmagic con actuaciones itinerantes; la Maga Patricia con un espectáculo participativo y un taller para descubrir el theremin, uno de los instrumentos más singulares de la historia de la música.

La música tomará el relevo el 16 de julio con la noche de rock 'n' roll, encabezada por La Perra Blanco, una de las artistas más destacadas del panorama nacional gracias a su combinación de rockabilly, blues, rhythm & blues y soul. Presentará en València su último trabajo, 'Lovers & Fears'. La programación incluirá además los conciertos de la banda valenciana Malaestrella y del guitarrista Mario Cobo, además de una actuación de Velvet Candles dedicada al doo wop. La jornada se completará con un taller de twist y otro de peluquería inspirado en la estética de los años cincuenta.

La Perra Blanco preseta 'La Perra Blanco'. / L-EMV

El ciclo concluirá el 23 de julio con la noche de jazz y movimiento, que tendrá como principal protagonista a la cantante y guitarrista francesa Leïla Duclos, una de las voces emergentes del jazz vocal europeo. La artista presentará un repertorio que combina jazz manouche, improvisación y swing. También habrá una jam session protagonizada por estudiantes de Berklee Valencia y el proyecto participativo 'Cuerpos que recuerdan', en el que personas mayores de 60 años interpretarán una coreografía itinerante tras varias semanas de preparación junto a la compañía Median T la Danza. El programa se completará con una pieza de danza contemporánea de Melania Olcina y Jorge Moreno del Barco, además de un taller de claqué abierto al público.

Más allá de la programación artística, esta edición incorpora como principal novedad un 'Espacio de calma', concebido para ofrecer un entorno tranquilo a las personas que necesiten reducir la sobrecarga sensorial durante la visita. Con esta iniciativa, CaixaForum refuerza su apuesta por una experiencia cultural más inclusiva y accesible.

Leïla Duclos. / L-EMV

Además, quienes visiten el centro durante estas noches podrán recorrer de una manera diferente la exposición 'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas' gracias a 'Cartografías sonoras', una propuesta que permite elegir entre tres recorridos musicales creados por la compositora Raquel García Tomàs, la bailaora Rocío Molina y el pianista Francesco Tristano para descubrir la muestra desde distintas sensibilidades.

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Las Noches de Verano forman parte de la programación estival que la Fundación La Caixa organiza en todos los centros CaixaForum de España. En València, el centro ampliará además su horario habitual durante las cuatro jornadas y mantendrá abiertos tanto la cafetería como la tienda.