Feria Valencia se vuelve más "gamer" que nunca

Lo primera que sorprende al llegar a la Feria de València es la cantidad de puestos y stands. Desde primera hora había largas colas para acceder al Open World Now. La Feria de Valencia acoge el fin de semana del 3 al 5 de julio este evento que reunirá a miles de fans de los videojuegos, eSports y anime. En la entrada ya se agolpaban cientos de personas haciendo una larga fila, que llegaba hasta fuera del recinto, para poder entrar cuanto antes a la LAN Party, donde los asistentes se reúnen con sus propios ordenadores para pasar horas, y días, jugando a sus videojuegos favoritos. Cajas de embalajes, maletas y mochilas son algunas de las maneras en las que la gente transporta sus PC y algunos incluso ya iban equipados con bollería y bebidas energéticas.

Feria del Videojuego en la Feria de Muestras de Valencia / Daniel Tortajada / LEV

LAN Party

Apenas dos horas después de su apertura ya se podía observar personas vestidas de sus personajes favoritas. El evento consta de dos salas: la que está a la izquierda destaca, nada más entrar, por la escasa iluminación, siendo en su mayoría la luz de los puestos y stands. Aquí se puede encontrar merchandising; funko pops de los personajes más populares, camisetas de recuerdo, llaveros… Incluso un puesto para hacerse las uñas y de tatuajes. En esta sala también hay simuladores de un videojuego de carreras, un círculo donde puedes combatir contra tu amigo con espadas de Star Wars y la zona de Joc&Rol, con mesas y sillas en los que había juegos de mesa para que la gente se siente y disfrute.

LAN Party en la Feria del Videojuego / Daniel Tortajada / LEV

Pero si algo llamaba la atención de este pabellón, aparte de tener uno de los escenarios del evento, era el espacio habilitado para la LAN Party. La poca iluminación general de la sala contrastaba con las luces de tantas torres de ordenadores y pantallas. Tras pasar una cola donde revisaban las mochilas, maletas, etc se podía observar ya en estas primeras horas a personas montando sus ordenadores o disfrutando de sus juegos favoritos como Fortnite o Call of Duty. Destaca que, aunque había personas de 20 y 30 años, también podías ver a adolescentes acompañados de sus padres. Darío, un joven que va a asistir los 3 días a esta celebración, declara que solo espera “disfrutar y jugar videojuegos” y que, aunque son muchas horas, la clave es “comer y dormir bien”.

"Zona expo"

El otro pabellón, más iluminado que el otro, llama la atención por el olor a comida que hay al entrar, ya que muy cerca de la entrada están las food trucks donde los visitantes pueden comprar perritos, pizzas e incluso comida china. Una persona con un micrófono conectado a altavoces te daba la bienvenida, ya que su voz animando un juego se podía escuchar en prácticamente todo el pabellón. También hay una zona de juegos para los más pequeños con pintacaras, un teatro de marionetas y una ruleta con premios.

En la feria se puede comprar artículos de todo tipo / Daniel Tortajada / LEV

Pero si algo llama la atención de esta sala son los stands de diferentes marcas. Personas de todas las edades disfrutaban de sus consolas y videojuegos favoritos. Destacaban la zona de Nintendo, donde había múltiples televisores con la Nintendo Switch 2 y el Mario Bros, el de Sony con hasta 8 pantallas y el EA FC 26 conectado, que permitía a amigos, parejas, padres e hijos competir entre ellos y el de València Game City con ordenadores donde los visitantes podían acercarse a probar juegos como Whispering Hollow o Creewe. Muchas marcas como Monster, Tesla o Hotwheels también tenían sus propios puestos con consolas, simuladores y premios.

Food trucks en la Feria del Videojuego / Daniel Tortajada / LEV

Los otros dos escenarios del evento se encontraban en esta “zona expo”. Uno más grande con dos filas de cinco ordenadores donde se disputará la final del Unreal Fortnite Series Duos y otro más pequeño donde se iba a hacer un torneo de Brawl Stars entre asistentes. Podías encontrar hasta una parte que, aunque todavía cerrada, había karts a pedales. David, otro asistente del evento, afirma que “está todo bastante bien, hay sitios para todo el público y también para los niños”.

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Un grupo de 'gamers' en la Feria del Videojuego ' / Daniel Tortajada / LEV

El Open World Now 2026 no va a pasar desapercibido; se prevé que más de 20000 personas visiten Feria Valencia en un fin de semana en el que los visitantes podrán gozar de múltiples actividades. Desde jugar a videojuegos durante tres días, probar la Nintendo Switch 2 o ganar premios hasta poder hacerte un tatuaje son solo algunas de las muchas cosas que se podrán hacer.