Nace la Asociación Valenciana de la Industria del Videojuego

València da un paso en la consolidación de su industria del videojuego con el nacimiento de AVIV, la Asociación Valenciana de la Industria del Videojuego. La asociación estará integrada por “profesionales de referencia” del sector, entre ellos Carles Pons, CEO de No Soon Tech Lab; Javier Giménez, CEO de Digital Sun Games; Jaime Torres, director de ESAT; Javier Carrión, CEO de ENCOM; Axel García, Managing Director de Brave Zebra; y Ramón Nafria, desarrollador y director de proyectos de videojuegos, entre otros.

“La creación de AVIV supone un hito para el ecosistema valenciano al dotar al sector de una entidad propia que represente sus intereses, impulse su visibilidad institucional y actúe como interlocutor ante las administraciones públicas”, ha explicado Llobet, quien también ha asegurado que “la asociación nace en un momento de crecimiento para la industria del videojuego en la Comunitat Valenciana y contribuirá a reforzar la colaboración entre empresas, profesionales, centros de formación e instituciones”.

La AVIV busca consolidar la industria de los videojuegos en Valencia / Daniel Tortajada

La presentación de AVIV ha tenido lugar en el marco de OWN 2026, donde València Game City, la iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de València a través de València Innovation Capital, contará con un espacio propio.

El espacio de la institución estará organizado en cuatro áreas diferenciadas que reflejan las distintas realidades del sector. La Zona Empresas reunirá compañías especializadas en videojuegos y tecnologías inmersivas La Zona Estudios Indies dará visibilidad a nueve equipos emergentes que presentarán sus nuevos títulos, mientras que la Zona Universidades mostrará proyectos desarrollados por alumnado de la Universitat Politècnica de València y Florida Universitària. Por su parte, la Zona EOI acogerá los proyectos finalistas del Demoday del programa de coworking de videojuegos "Financiación y Publishing", impulsado por València Innovation Capital en colaboración con València Game City.

Paula Llobet ha destacado que "impulsando València Game City estamos ayudando a crear las condiciones que permitan al talento desarrollar su carrera desde nuestra ciudad, fomentar el crecimiento de las empresas y favorecer la llegada de nuevos proyectos. Queremos consolidar una industria innovadora, competitiva y con capacidad para generar empleo de calidad y nuevas oportunidades económicas para València."

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