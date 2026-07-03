El Roig Arena vibra con Kany García y su gira “Puerta Abierta”

La cantante y compositora puertorriqueña Kany García ha actuado esta noche en el Roig Arena dentro de su gira “Puerta Abierta”, un espectáculo en el que ha presentado los temas de su último trabajo discográfico sin renunciar a los grandes éxitos que han marcado su trayectoria. La velada ha contado además con la participación del cantautor puertorriqueño Tommy Torres, encargado de abrir la noche con una actuación que ha servido de antesala al esperado concierto de Kany García.

La puertorriqueña ha arrancado el concierto al ritmo de “García”, una canción que reivindica la identidad propia y la autenticidad, a la que han seguido otros temas de su repertorio reciente como “DPM” y “Una vida buena”. Desde los primeros compases del concierto ha quedado patente la gran conexión de la artista con el público, con el que ha interactuado en distintos momentos de un concierto marcado por la cercanía y la complicidad.

Tras el inicio del espectáculo, Kany García ha interpretado los dos temas que abren su nuevo álbum, “Puerta abierta” y “La mala era yo”. Uno de los momentos más especiales de la noche ha llegado con una versión acústica de “Para Siempre”, mientras que “Que te vaya mal”, una de las canciones más populares de su repertorio, ha sido coreada por los asistentes.

La artista ha continuado con un tramo acústico en el que han sonado algunos de sus mayores éxitos, como “Fuera de Servicio”, “La Siguiente” —su conocida colaboración con Christian Nodal—, “Confieso” y “Lo que en ti veo”, tema que grabó junto a Nahuel Pennisi. En este momento, la puertorriqueña ha querido sorprender a sus seguidores valencianos invitando al escenario a Tommy Torres para cantar juntos “Quédate”.

Ya en solitario al piano, Kany García ha emocionado al público con “Huir”, antes de interpretar “Titanic”, la canción en la que utiliza la historia del célebre transatlántico como metáfora de una relación destinada al naufragio.

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La recta final del concierto ha concentrado buena parte de los temas más reconocidos de la artista. Un medley compuesto por “Aunque sea un momento”, “Soy yo”, “Hoy ya me voy” y “Alguien” ha dado paso a “Te lo agradezco”, una canción que celebra el aprendizaje y el crecimiento personal que pueden surgir de una relación. Posteriormente, Kany García ha interpretado “A la niña que fui” y “La Malquerida”, antes de despedirse momentáneamente del escenario. Para el bis se ha guardado “La culpa” y “Tierra mía”, dos temas que han puesto punto final a la velada.