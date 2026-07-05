Julio, una noche un concierto...para combatir el calor

Julio es sinónimo de calurosas -y con frecuencia demasiado abrasantes- temperaturas, de arranque de vacaciones estivales para los primeros afortunados y, sobre todo, de oportunidades para poder realizar planes al aire libre. Una ocasión perfecta para salir a tomar algo, pero también para disfrutar de una música que con la llegada del verano se expande -más si cabe- por València hasta convertirse en una opción casi omnipresente. Una oferta formada por más de 50 actuaciones que es amplia, diaria y tan variada que es capaz de atraer a todos los públicos, desde aquellos que disfrutan más de la música urbana a los que apuesta por el rock, el rap o el jazz. De las nuevas estrellas emergentes a las leyendas más que consagradas. Del talento local a las figuras más internacionales.

No en vano, durante este mes de julio, els Concerts de Vivers se entrelazan con las actuaciones en un ciclo como el FAR o en el Festival de Jazz, sin olvidar las actuaciones que llegarán a distintos recintos de la ciudad como el Roig Arena o el Ciutat de València. Todo ello para hacer una programación diversa que ya ha contado en estos primeros días de mes con los conciertos de artistas tan diversos como Duncan Dhu, Rufus Wainwright o, anoche, El Último de la Fila, quienes hicieron vibrar al estadio levantinista este sábado en el primero de los dos 'shows' que pondrán punto y final a una gira de retorno a los escenarios en la que Manolo García y Quimi Portet están repasando la extensa carrera de hits que aportaron al repertorio musical español.

El Último de la Fila, anoche, en el concierto en el Ciutat de València. / JM López

Programación variada

El 'bis' del grupo catalán llegará en ese mismo escenario, el próximo jueves 9, dentro de una jornada en la que convivirán hasta cinco actuaciones de distintos estilos en la ciudad. Desde el Gospel Factory y José James y China Moses en el Festival de Jazz al rock de Babasónicos y el pop indie de El Zar en la Marina Nord dentro del FAR, pasando por el electrolatino de Juan Magán en Vivers.

Días antes, al Cap i Casal -y más en concreto a los Jardines del barrio de La Zaídia- llegarán consecutivamente el folk de Valeria Castro (esta noche), el pop latino de Danny Ocean (mañana 6 de julio) o las melodías rockeras, encabezadas por su emblemático 'Smoke On the Water', de los británicos Deep Purple (día 7). Por su parte, La Marina Nord acogerá -después de que tuviera que desplazarse desde la Ciutat de les Arts i les Ciències por la sentencia acústica que ha provocado, entre otras situaciones, que el Bigsound se haya mudado a Torrent- el concierto del pionero de la música electrónica Jean-Michel Jarre, mientras que el Roig Arena será parada de todo un fenómeno televisivo mundial como 'La Reina del Flow', con un elenco encabezado por Charly Flow (Carlos Torres).

De Alejandro Sanz a Elvis Crespo

Pero no solo el primer tramo de julio atraerá a la ciudad a protagonistas destacados del panorama musical nacional e internacional. El mejor ejemplo de ello se dará en Orriols el día 11, cuando Alejandro Sanz se subirá al escenario dentro de un tour, '¿Y Ahora Qué?', en el que los temas de su último álbum se combinan con 'hits' clásicos como 'Corazón Partío', 'Amiga Mía' o 'La Fuerza del Corazón'.

Junto a él, otros artistas españoles como Luz Casal, Ana Torroja o Antoñito Molina, pero también bandas más alternativas como Ultraligera. No obstante, artistas y grupos reconocidos de finales de los 70 o los 80 como el que fuera voz de Spandau Ballet, Tony Hadley; el 'imposible de abandonar' Rick Astley o UB40 también traerán sus melodías a València, igual que -dentro del solidario Reve Fest- lo hará Maria Becera o La Zowi o, ya en solitario, la aportación, siempre 'suavemente', de Elvis Crespo.

Ya en la segunda quincena del mes, el ritmo de las actuaciones más que detenerse, se acelera. Y sin perder su variedad. Porque por los jardines y recintos valencianos serán testigos de una heterogénea mezcla musical, desde todo un DJ católico como el Padre Guilherme al cantautor y activista panameño Rubén Blades pasando por el indie pop escocés de Belle & Sebastian o el dúo británico más exitoso de la historia, Pet Shop Boys. Eva Ayllon, M-Clan, LP o Gente de Zona también tienen una cita programada en la ciudad, igual que la gira de Operación Triunfo 2025, que llegará a València tras pasar por Madrid, Barcelona y Alicante.

Diez conciertos en siete días

El julio más sonoro, además, tendrá una última semana sin descanso. Sin ir más lejos, hasta diez conciertos se aglutinarán en solo siete días, oportunidades en las que se podrá 'bailar otra vez' en el Roig Arena con los grandes éxitos de Chayanne, disfrutar de los versos de la puertoriqueña Young Miko en el FAR, entrar en el espectáculo musical del también 'boricua' Yandel en su versión más 'sinfónica' o experimentar la rumba nostálgica con los 'bamboleos' de los Gipsy Kings. Todo para poner la guinda a un mes en el que el mejor antídoto contra el calor es el 'frescor' de la música en directo.

Los conciertos: Días y recintos

05 – Valeria Castro – Concerts de Vivers

05 - Wlodek Pawlik Trio – Festival de Jazz

06 – Danny Ocean – Concerts de Vivers

06 - Maria Schneider + Clasijazz Big Band – Festival de Jazz

07 – Deep Purple – Concerts de Vivers

07 - Esperanza Spalding – Festival de Jazz

08 – Garbage – Concerts de Vivers

08 – Jean-Michel Jarre – Marina Nord (FAR)

08 – La Reina del Flow – Roig Arena

08 - Joe Lovano + Antonio Faraò Trio – Festival de Jazz

09 – Juan Magán – Concerts de Vivers

09 – Babasonicos + El Zar – Marina Nord (FAR)

09 - El Último De La Fila - Estadio Ciutat de Valencia

09 - Gospel Factory – Festival de Jazz

09 - José James + China Moses – Festival de Jazz

10 – Silvana Estrada – Marina Nord (FAR)

11 – Meute – Marina Nord (FAR)

11 – Ultraligera – Concerts de Vivers

11 – Alejandro Sanz – Estadio Ciutat de Valencia

12 – Tony Hadley – Concerts de Vivers

12 – Luz Casal – Marina Nord (FAR)

14 – Ana Torroja – Concerts de Vivers

14 – Elvis Crespo – Marina Nord (FAR)

15 – UB 40 – Concerts de Vivers

15 – Antoñito Molina – Marina Nord (FAR)

16 – The Jacksons – Concerts de Vivers

16 – Rick Astley – Marina Nord (FAR)

16 – Reve Fest (Maria Becerra, RVFV, La Zowi…) - Roig Arena

16 - 18 - Benicàssim Festival

17 – Padre Guilherme – Concerts de Vivers

17 – OMD + Rinocerose – Marina Nord (FAR)

18 – Belle & Sebastian + Xoel López – Marina Nord (FAR)

18 – Concierto OT – Roig Arena

18 - ISAAC ROMAGOSA QUINTET – Jazz a les pedanies.

19 - ADRIANO TORTORA QUARTET – Jazz a les pedanies.

21 – Rubén Blades – Marina Nord (FAR)

22 – Eva Ayllon – Roig Arena

22 - ZZ Top -Marina Norte (FAR)

23 – Gente de Zona – Concerts de Vivers

23 – LP + Judith Hill – Marina Nord (FAR)

23 – Woflmother – Auditorio Roig Arena

23 – Pet Shop Boys – Roig Arena

24 – Warcry – Concerts de Vivers

24 – M-Clan – Marina Nord (FAR)

25 – Silvestre Dangond – Concerts de Vivers

25 - FocusYear Band 26 – Jazz a les pedanies

26 – Rodrigo Cuevas – Marina Nord (FAR)

26 – Chayanne – Roig Arena

26 - Le Dancing Pepa – Jazz a les pedanies

27 – Young Mico – Marina Nord (FAR)

29 – Él Mató a un Policía Motorizado + Depresión Sonora – Marina Nord (FAR)

30 – Gipsy Kings – Marina Nord (FAR)

31 – Marta Santos – Marina Nord (FAR)

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31 – Yandel Sinfónico (Roig Arena)