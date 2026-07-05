Ignacio Prieto: "El IVC no puede seguir siendo un instrumento de batalla política"

Su carrera en Cultura está siendo meteórica. Fue en agosto de 2025 cuando llegó al Institut Valencià de Cultura (IVC). Lo hizo, en comisión de servicio, como subdirector de gestión. El pasado 4 de mayo, Ignacio Prieto fue nombrado director general de Cultura en sustitución de Miquel Nadal, y el 22 de junio, director general del IVC para reemplazar a Álvaro López-Jamar.

Ignacio Prieto. Director General de Cultura y del IVC / Daniel Tortajada / LEV

Llega a la Dirección General de Cultura y, casi al mismo tiempo, asume las competencias del IVC tras la salida de Álvaro López-Jamar. ¿Va a poder con todo?

A ver... Es una situación transitoria. Ha venido motivado por la renuncia del anterior director y lo he asumido para que el IVC siga funcionando y continúe con su actividad normal. Lo que se ha hecho es dividir las competencias que tenía asignadas el director a la espera de que cubra la baja.

En cultura, las situaciones interinas se alargan bastante. ¿Está preparado para ello?

Por supuesto. Tengo bagaje en la subdirección que era el puesto que tenía hasta que accedí a la dirección general. Pero insisto, es una situación que asumo con carácter temporal. El IVC no está, o estaba, bloqueado ni paralizado en absoluto.

¿Qué decisiones considera urgentes?

Creo que el IVC no ha dejado de funcionar y se está trabajando en propuestas que estaban en marcha como es el circuito cultural. El temas de ayudas está saliendo antes de los plazos previstos. Se continúa con lo que estaba programado.

A día de hoy ¿quién toma la última decisión política y presupuestaria en el IVC?

Las decisiones que tienen que ver con el IVC se toman en colaboración con la Secretaría Autonómica y la Consellera. No es una decisión que parta unilateralmente del director general, sino que forma parte de un trabajo organizado y preestablecido y con unas directrices consensuadas con todos y en colaboración con el organigrama de la consellería.

Usted conoce el IVC desde dentro, porque era subdirector. ¿Cuál es el principal problema de la institución: presupuesto, personal, procedimientos, proyecto cultural, el liderazgo..?

El IVC no es una excepción y, como todas las entidades del sector público, está en un proceso de transformación importante. Son entidades que tienen encomendadas muchas funciones por parte de las consellerías de las que dependen y que durante mucho tiempo las plantillas no han sufrido esa dinamización y transformación. Ahora estamos llegando a un punto que, por edad, las plantillas se van jubilando, hay vacíos y los procesos de recomposición no son todo lo ágiles que querríamos , pero poco a poco se van solucionando. Ahora, por ejemplo, hay un plan temporal para cubrir ocho puestos de trabajo en el IVC que van a ser fundamentales para los departamentos que lo necesita, fundamentalmente el de ayudas y el del circuito cultural.

¿Se puede delimitar hasta donde es director general de Cultura y hasta dónde es director del IVC?

La Dirección General tiene competencias en archivo, en biblioteca, en libro. Forma parte de un todo. ¿Delimitar? según el planteamiento que quiera hacer uno. Mi implicación como director general de cultura es absoluto en todo lo que son mis competencias. Pero soy así, soy de los que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana.

Ignacio Prieto. Director General de Cultura y del IVC / Daniel Tortajada / LEV

¿Cuando llegó se encontró muchos papeles sin firmar?

En la dirección general de Cultura yo no diría que ha habido parálisi. Nunca se ha dejado de gestionar, hacer y cumplir con los objetivos encomendados.Continuo el trabajo que venía haciendo la persona que ocupaba anteriormente el cargo y reactivando lo que estaba pendiente, no porque no se hiciera, sino porque no se puede llegar a todo. Ha habido que ponerse poco a poco al día, pero en absoluto supone un antes y un después respecto de lo que se hacía.

Se critica la poca interlocución. ¿Es uno de sus objetivos retomarla?

Por supuesto, y tener una cierta empatía porque es algo fundamental y esencial de todas las personas que tienen un cargo público. El diálogo y la colaboración con los sectores es esencial porque el objetivo, tanto de los sectores como la dirección y la administración, es llegar a acuerdos y que se cumplan porque ese es el servicio que venimos a prestar a los ciudadanos. La cultura es un servicio esencial y tenemos que trabajar todos para que llegue a a la ciudadanía. Desde el primer momento esa es mi voluntad y mi actitud y predisposición siempre es al diálogo. Nos estamos reuniendo con los sectores culturales, con los editores y con el tema de archivos y el diálogo es constante.

¿Cuál será la primera decisión visible de su etapa?

Me gustaría que los sectores vean que la administración no está alejada de los ciudadanos, sino en constante colaboración y trabajo con ellos. Con el diálogo se debe llegar a soluciones y resolver los problemas que ahora mismo pueden existir.

Una de sus competencias es la gestión de ayudas. ¿Puede comprometer un calendario anual estable de convocatorias, resoluciones y pagos?

Hemos recibido críticas por parte de los sectores respecto a la parálisis en el tema de las ayudas pero yo no lo veo así. Sí es cierto que a lo mejor no hemos llegado por tiempos a lo que el sector quería, pero el trabajo se ha realizado. Se ha destinado el mayor número de presupuesto para ayudas y en el tema del circuito se han adherido más municipios. Los resultados reflejan el trabajo que claro que puede mejorar. Hay que continuar eh mejorando y viendo los mecanismos para seguir siendo más efectivo.

¿Pero sería tan difícil comprometerse a un calendario?

Ahora se ha redefinido un poco el modelo del circuito y estamos en fase de establecer un modelo donde hay una previsión a corto y medio plazo de la programación, en este caso para los ayuntamientos, para que las compañías sepan lo que van a tener la posibilidad de programar. Con las ayudas pasa algo parecido. Lo ideal sería tener un calendario, pero por cuestiones administrativas no es posible ajustarlos a las demandas que se plantean, pero estamos mejorando los procesos de convocatorias de ayudas. Por ejemplo, nos hemos adelantado un mes a la del año pasado. Ahora se ha incrementado en 800.000 euros las ayudas al fomento en las cuatro modalidades que se convocaron y poco a poco se van articulando mecanismos para mejorar. La idea es llegar a la máxima perfección en cuanto a establecer ese calendario.

¿Las compañías deberían poder autofinanciarse?

La administración es una parte fundamental para apoyar a los sectores pero no debe ser el único y así se lo manifestado cuando he estado con ellos. Somos una herramienta fundamental de apoyo, para darles empuje e impulso a su actividad, pero ellos lo deben desarrollar.

¿Es partidario de más ayudas nominativas o de reforzar la concurrencia competitiva?

Las ayudas nominativas son algo que está ahí, pero que nadie quiere nunca tocar, por decirlo así.

Cuando una ayuda se concede tarde, ¿la administración debería asumir algún tipo de responsabilidad por el daño causado?

Insisto, muchas veces nosotros queremos llegar a objetivos, pero no podemos llegar por cuestiones administrativas

Pero ellos sí que asumen riesgos.

Todos tenemos que tener claro que cualquier cuestión que tenga que ver con un procedimiento tiene que cumplir una serie de requisitos administrativos. Nosotros como gestores no solo estamos para apoyar, sino también para que todo se haga desde el absoluto respeto a la legalidad y los procedimientos. Uno no puede saltarse los procedimientos administrativos. Un gestor cuando accede a un puesto público tiene que ser consciente de que puede querer hacer muchas cosas, pero también tiene que hacerlas bien.

Ignacio Prieto. Director General de Cultura y del IVC / Daniel Tortajada / LEV

¿Cuánto dinero haría falta para acallar las críticas?

El sector es muy reivindicativo en materia presupuestaria, pero estoy convencido de que más que dinero quiere estabilidad y el tener un horizonte más o menos estable de cuándo van a salir las ayudas o cuándo pueden programar. Estoy convencido de que al final se va a conseguir un calendario más o menos estable, tanto de ayudas como del circuito.

En 2025 se informó de una aportación extraordinaria de seis millones al IVC para garantizar su funcionamiento ordinario. ¿Eso fue una solución puntual o revela un problema estructural de financiación?

En mayo del año pasado, en el presupuesto, se aprobó un recorte en el capítulo 2 de 10 millones y ese dinero hubo efectivamente que volverlo a reponer porque ya estaba comprometido. Con el presupuesto que tenemos actualmente se pueden hacer muchas cosas, y bien.

¿Es usted más técnico que político?

Cierto, yo vengo de ser más técnico que político, aunque tengo mi vertiente política por mi otra actividad en el Ayuntamiento del Puig. Tener conocimientos de los procedimientos administrativos y saber cómo funciona un presupuesto es fundamental a la hora de gestionar porque tienes una visión mucho más amplia y completa de lo que es la gestión.

¿Qué partidas considera intocables: producción propia, ayudas, circuitos, festivales, audiovisual, música, personal, patrimonio?

Todo es intocable y todo es fundamental.

Algo priorizará.

Lo más importante debería ser todo aquello que hace más amplio el espectro al que va destinado la cultura. Y por ejemplo, en el tema del IVC, que el circuito cultural sirva para que llegue al mayor número de municipios posible y al mayor número de ciudadanos posibles. La cultura no tiene que quedarse circunscrita a un determinado ámbito, sino que nuestra obligación y responsabilidad es difundirla lo más posible. Lo hemos hecho ahora con el tema de los archivos en los municipios que sufrieron la dana con la recuperación de todo ese fondo documental que es la memoria de un pueblo o de una ciudad. Nuestro objetivo al final es que la cultura se difumine y se difunda por el mayor ámbito territorial.

¿Dónde cree que la política cultural valenciana está gastando mal o con poca eficacia?

Yo no creo que estemos gastando mal. Se está haciendo un gran esfuerzo, dentro de los recursos que tenemos, pero a veces es difícil llegar a los objetivos por cómo funciona la propia administración, pero no creo que se esté gastando de una manera ineficiente.

Me gustaría saber qué cultura consume.

Fundamentalmente audiovisual.

¿Qué libro, obra, película, concierto o exposición reciente le ha interesado de verdad?

Lo último que vi fue la ópera de 'Turandot'. Libro no sabría decirte ahora porque suelen ser de temas jurídicos y exposición fui al Centre del Carme pero no recuerdo de quién era.

Usted es concejal del PP en El Puig, ¿Dónde acaba la política de partido y empieza la política cultural institucional?

Ese tema es muy interesante y depende de las perspectivas, o planteamiento, que tenga cada persona. No hago una disociación de lo que es la parte política de la institucional. Creo que debe de ir de más o menos intrínseco. Cuando accedemos a instituciones, venimos a trabajar por la ciudadanía y no debemos hacer bandera política de las funciones en las que estamos o las que nos han encomendado. En el ambito cultural hay mucha tendencia a hacer política . Aqui se trabaja por un objetivo que no es ni para mí ni para el que está enfente de mí, sino para la gente que es a la que nos debemos y por los que tenemos que trabajar.

¿Venir de trabajar como concejal de un pueblo es un valor añadido? ¿se afronta un cargo de manera diferente?

Totalmente. Venir de un ámbito municipal es venir de pisar de calle y estar en contacto con los ciudadanos y de saber necesidades. Yo lo siento así. Empatizo con la gente porque sé de dónde vengo.

Ignacio Prieto. Director General de Cultura y del IVC / Daniel Tortajada / LEV

¿Qué error no le gustaría cometer de tus predecesores?

Perder esa perspectiva. No me gustaría cometer ese endiosamiento ni la conexión con el mundo terrenal. Ese es mi mayor miedo y lo que intento evitar a veces de manera ingenua o imprudente, pero bueno, cada uno es como es y yo lo intento mantener.

Para terminar le pediría que completara unas frases. “El IVC no puede permitirse seguir siendo…”

No puede seguir siendo un instrumento de batalla política.

Y otra: “La cultura valenciana necesita menos…”

Ideología.

Es abogado, ¿verdad?

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Soy licenciado en derecho.