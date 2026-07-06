'El Califa’ dona el traje de luces de su alternativa al Museo Taurino

El torero valenciano José Pacheco ‘El Califa’ ha donado al Museo Taurino de la Diputación el traje de luces que utilizó el día de su alternativa, de la que se cumplen 30 años. En un acto que ha tenido lugar en la Plaza de Toros de Valencia, ‘El Califa’ y el presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, han firmado el acta de donación del vestido de torear que llevó el maestro setabense en la plaza de Xàtiva el 1 de mayo de 1996.

“Recibimos un traje muy especial de un torero valenciano que ya es patrimonio de esta tierra. Gracias a esta donación al Museo Taurino nos aseguramos de que la figura de ‘El Califa’ perdurará para siempre en nuestra memoria”, ha destacado Mompó.

Donación traje torero 'el Califa' / Raquel Abulaila

José Pacheco ha mostrado su satisfacción porque “después de 30 años se siga hablando de mi figura y de mi trayectoria. Para mí es un orgullo donar el traje que utilicé la tarde de mi alternativa, que es el día más importante para cualquier torero. Valencia me ha dado mucho y quería agradecerlo entregando esta reliquia para que el día de mañana quede constancia de que hubo un torero de esta tierra que hizo cosas importantes”.

‘El Califa’ tomó su alternativa el 1 de mayo de 1996 en la Plaza de Toros de Xàtiva, apadrinado por el gran maestro Manuel Benítez ‘El Cordobés’, que tuvo el detalle de volver a vestirse de luces para la ocasión. El testigo fue Fernando Martín ‘Sacromonte’ y los toros de la ganadería de Nazario Ibáñez. El éxito de esa tarde fue total, ya que ‘El Califa’ cortó las dos orejas al toro de su alternativa, de nombre ‘Fundador’.

Exposición por el 30º aniversario

En paralelo a la donación del traje, la Diputación ha querido completar la celebración de esta efeméride con la exposición ‘El Califa, 30 años de alternativa (1996-2026)’, que se inaugura el 14 de julio en el recinto de la Calle Xàtiva. Los aficionados podrán contemplar medio centenar de fotografías que recogen los momentos más relevantes de la trayectoria profesional del diestro nacido en Xàtiva y criado en Canals.

Noticias relacionadas

Entre los mayores éxitos de José Pacheco ocupan un lugar especial las dos puertas grandes que consiguió abrir en Las Ventas, en la Feria de San Isidro de los años 2000 y 2003. Precisamente esa histórica faena del año 2000 le llevó a ser el triunfador de la Feria de San Isidro, siendo la primera vez en la historia que lo consigue un torero valenciano. En 2010 decidió poner fin a una carrera plagada de éxitos.