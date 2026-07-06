Comienza en València el rodaje de "La dona invisible", la nueva película de Cristina Fernández Pintado

Ha comenzado en València el rodaje de “La dona invisible”. Protagonizada por Mona Martínez y Victoria Oliver (“La Ruta”), una limpiadora rumana a punto de jubilarse descubre un cadáver mientras limpia los baños de la Consellería donde trabaja. Aunque en un primer momento la policía lo declara como un accidente, Mihaela, fan de la novela negra, tiene claro que algo no está del todo bien y, junto a una becaria, se pone a investigar qué es lo que ha sucedido. La comedia negra de misterio tendrá en su reparto otros nombres como Silvia Abril, Amparo Fernández, Lorena López y César Tormo.

La película estará protagonizada por Mona Martínez y Victoria Oliver / Antonio Calatayud

Sobre la película

La película está basada en la novela del mismo nombre de Mònica Richart y será dirigida por Cristina Fernández Pintado, además de contar con el guion de Maria Minguez. La filmación se producirá en diferentes localizaciones de la ciudad y está producida por Atresmedia Cine, The Fly Hunter, La Terraza Films y Sucedió en Valverde AIE. Cuenta con la participación de Atresmedia y À Punt, la colaboración del IVC y la financiación del ICAA. Vercine se encargará de su distribución en cines y Film Factory de las ventas internacionales.

Según la directora: “Me apetecía mucho abordar una película de género detectivesco y esta película me ha dado la oportunidad de hacerlo desde la comedia y la ironía, un territorio en el que me siento especialmente cómoda. Me interesa abordar la comedia desde la verdad, acompañando a personajes que suelen quedar fuera del encuadre: mujeres mayores, migrantes, trabajadoras silenciosas, becarias precarias; figuras aparentemente secundarias que, en realidad, entienden muy bien cómo funciona el mundo. Mihaela reúne muchas de esas condiciones que pueden volver invisible a una persona: es limpiadora, inmigrante, mujer y de edad avanzada; identidades menos representadas en el cine y, demasiadas veces, desplazadas también en la vida real.

Se trata de una comedia negra de misterio / Antonio Calatayud

Además, me entusiasma el universo visual que estamos construyendo: convertir el espacio burocrático de una Conselleria en un escenario singular, entre lo cotidiano y lo peculiar, dándole un aspecto un tanto retro-futurista. En el fondo, ‘La dona invisible’ habla de aprender a mirar mejor; de descubrir que las personas invisibles no lo son porque no sean válidas, sino porque los demás hemos decidido no verlas”.

La directora

Cristina Fernández es licenciada en Arte Dramático y danza contemporánea. Desde hace unos años compagina su carrera como actriz y coreógrafa con la dirección y la escritura. En 2020 dirigió su primer largometraje de ficción, titulado “Cosas Que Hacer Antes De Morir”, del que también es guionista, película que obtuvo 4 premios de la Academia del Audiovisual Valenciano además de los premios mejor película, mejor guion y mejor dirección y premio del jurado en el Festival Internacional de Alicante. Esta primavera ha estrenado Cowgirl, su segundo largometraje como directora junto a Miguel Llorens del que también es coguionista.

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La guionista

María Mínguez es licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual y se formó como guionista en la New York Film Academy. En 2019 se rueda su guion Vivir dos veces, dirigida por María Ripoll. Participó también en Amor en Polvo (2020), premio a Mejor Comedia en el festival Cinequest de Estados Unidos y vendida para su remake en Alemania. Ha creado y escrito la primera ficción sonora original de Spotify en España, El sonido del crimen y ha escrito las series de animación infantiles Sexsymbols, El diario de Alice y El diario de Bita y Cora.