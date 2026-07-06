La Diputación de Valencia redefine su estructura cultural con foco en los municipios y el patrimonio

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha mantenido este lunes una reunión con los responsables de los centros culturales dependientes de la corporación provincial para coordinar las líneas de trabajo del área de Cultura, tras culminar el proceso de reorganización interna del departamento impulsado por el gobierno de la institución provincial.

En el encuentro han participado el diputado de Cultura, Paco Teruel; el director de Gestión Cultural Abierta a los Municipios, Ricardo J. Roca; el responsable de L’ETNO, Joan Seguí; la directora del Museu de Prehistòria de València, Maria Jesús de Pedro; y el nuevo director de la Institució Alfons el Magnànim, Miquel Nadal. El nuevo director del MuVIM, David Gimilio, no ha podido acudir, aunque tiene previsto reunirse próximamente con Mompó, tal como han señalado fuentes de la corporación. En el encuentro tampoco ha participado la nueva asesora cultural del PP en la diputación, Pilar Tébar.

Los objetivos

La reunión ha servido para poner en común la estrategia cultural de la Diputación, que el equipo de gobierno quiere orientar hacia una mayor presencia en los municipios, el refuerzo de las exposiciones itinerantes, la difusión del patrimonio propio y una programación basada, según la corporación, en la calidad y el equilibrio territorial. L’ETNO y el Museu de Prehistòria cuentan ya con programas específicos de exposiciones itinerantes, una línea que la Diputación pretende potenciar en los próximos meses.

Mompó ha defendido que uno de los principales objetivos de la institución en materia cultural es que los recursos provinciales “tengan una mayor proyección y lleguen a todos los municipios”. El presidente provincial ha insistido en la necesidad de “encontrar el equilibrio entre la ciudad de València y el conjunto del territorio” y ha recordado que el Museu de Prehistòria celebrará en 2027 su centenario, una efeméride que la Diputación quiere aprovechar para reforzar la difusión de su legado.

La reunión se produce después de que el área de Recursos Humanos de la Diputación haya impulsado una reorganización integral del área de Cultura. La reforma supone la supresión del puesto de jefe de Servicio de Cultura, ocupado hasta ahora por Josep Vidal, y redistribuye el peso de la gestión en seis direcciones que dependerán directamente del diputado de Cultura. Cuatro de ellas ya existían —MuVIM, Museu Valencià d’Etnologia, Museu de Prehistòria y Teatros— y dos son de nueva creación: la dirección de la Institució Alfons el Magnànim y la de Gestión Cultural-Municipalismo.

El nuevo esquema divide el área en dos grandes bloques. Por un lado, la gestión museística, que agrupa los tres museos dependientes de la Diputación: el MuVIM, L’ETNO y el Museu de Prehistòria. Por otro, la gestión cultural vinculada al municipalismo, donde se concentrarán la programación cultural, la itinerancia, la promoción musical, los servicios culturales dirigidos a los ayuntamientos y el SARC, además de la Institució Alfons el Magnànim y Teatres.

Un nuevo MuVIM

Uno de los cambios más relevantes afecta al MuVIM, que pasará a denominarse MuVIM-Museu d’Art de la Diputació. La intención de la corporación es integrar en el museo la Ofitec, la oficina que gestiona el patrimonio artístico provincial, para dar mayor visibilidad a una colección que en buena parte permanece almacenada. La Diputación conserva fondos vinculados a la historia del arte valenciano, con obras procedentes de su relación histórica con autores como Sorolla, Benlliure o Pinazo, y el objetivo del nuevo planteamiento es que ese patrimonio tenga una presencia expositiva más estable.

En esa nueva arquitectura cultural se enmarcan también los nombramientos de David Gimilio al frente del MuVIM y de Miquel Nadal como director de la Institució Alfons el Magnànim. Gimilio asume la dirección de un museo llamado a jugar un papel central en la nueva política patrimonial de la Diputación, mientras que Nadal, escritor y jurista y hasta ahora vinculado a la gestión cultural de la Generalitat, dirigirá la editorial pública provincial en una etapa que el gobierno quiere orientar hacia la excelencia editorial y una mayor conexión con los municipios.

La Diputación ha defendido que la reforma busca hacer más eficiente y coherente la estructura cultural, eliminar duplicidades y reforzar la asistencia cultural a los ayuntamientos de la provincia. Sin embargo, la reordenación también ha generado inquietud en parte de la plantilla y críticas sindicales por la supresión de puestos, la redistribución de funciones y el nuevo modelo de dirección del área.

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En paralelo, algunos de los nombramientos han llegado rodeados de controversia administrativa y política. En el caso del MuVIM, el catedrático Rafael Gil Salinas, que también aspiraba a la dirección del museo, presentó recurso contra el informe que avala la idoneidad de Gimilio. También Vicent Flor, exdirector del Magnànim y aspirante a la dirección de la institución editorial, ha cuestionado los procesos. La Diputación, por su parte, defiende que se trata de puestos cubiertos por libre designación en comisión de servicios y que basta con motivar la idoneidad de las personas elegidas.