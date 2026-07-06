Julio es felicidad

Podría ser un meme del intérprete de “Hey” pero no. Julio ya está aquí y los veo contentos. Con esos kilitos de más que no han conseguido quitarse tras una operación bikini que comenzó demasiado tarde y sin demasiadas ganas. Con ese calor asfixiante que pone cuesta arriba cualquier rutina diaria, desde salir de una cama empapada en sudor hasta bajar la basura a una calle cuyo asfalto irradia una desagradable tropicalidad. Con las billeteras esquilmadas por las escoletas de verano, los campamentos urbanos y las acampadas con los scouts; por esas saliditas a la feria con cena incluida, a los cines, a las camas elásticas y a los parques de bolas. Les veo animados después de esas jornadas en la playa y en las piscinas, gritando a la parentela, despilfarrando en los chiringuitos y discutiendo como energúmenos por una tumbona o un palmo de terreno donde clavar la sombrilla. Y si han tenido que cambiar las ruedas del buga o hacerle alguna reparación para salir de vacaciones con garantías, ya ni les cuento. Los veo felices de verdad.

Disfruten, disfruten de todo ello, pero no se olviden de que también pueden escaparse un ratito por la noche a refrescarse (es un decir) mientras se toman una agüita con gas en alguno de los conciertos que les ofrece esta ciudad. No sé si recordarán que tiempo ha, en los jardines de Viveros, había actuaciones musicales con artistas de campanillas. Pues últimamente, menos, pero en lo que atañe a mi negociado, esto es, el rock y el pop, les puedo recomendar que vayan a ver mañana mismo a los incombustibles Deep Purple. Cierto que han tenido muchos cambios en su formación, pero también lo es que ahora mismo cuentan con Ian Gillan en la voz, Ian Paice en la batería y Roger Glover al bajo. Eso, unido a que tienen un repertorio colosal y tan lleno de himnos como pocas bandas todavía en activo hace la cita bastante apetecible. Presentan disco nuevo, el potentísimo “SPLAT!”, pero basan su setlist en obras maestras como “In Rock” o “Machine Head”, así que mucho ojo.

En el mismo recinto, pero este miércoles 8 de julio, pueden acercarse a ver a Garbage, leyendas de los años 90 que parecen estar viviendo una segunda juventud con su optimista último elepé, “Let All That We Imagine Be the Light”. Shirley Manson, Butch Vig y compañía están de gira mundial ofreciendo conciertos enérgicos, muy serios y contundentes. Pasado mañana abrirán los valencianos Humanian, a los que no conviene perderse ya que no se suelen prodigar. Hay ganas después del bolazo que dieron teloneando a The Jesus And Mary Chain el año pasado. Practican un rock oscuro con mezcla de ritmos analógicos y electrónicos, introspección y melodías misteriosas de aire cinematográfico con The Cure, Depeche Mode y New Order en el retrovisor.

El ciclo de conciertos FAR se celebra en la Marina Norte por segundo año consecutivo y es una magnífica iniciativa para dinamizar la vida musical de la ciudad con un diseño de cartel que combina calidad, novedad, popularidad, solvencia organizativa y riesgo artístico. El de este año tiene unos nombres que quitan el hipo y que dan opción para todos los gustos. Leyendas como ZZ Top, Rubén Blades o Jean-Michel Jarre conviven con artistas de rabiosa actualidad como Rodrigo Cuevas, Judeline, Young Mico, MEUTE o Depresión Sonora, que abrirán para Él Mató A Un Policía Motorizado.

Cada uno tendrá sus preferencias, pero yo intentaré acudir el 17 de julio a OMD porque me dejaron completamente epatado con el show que llevaron al Visor Fest de Murcia en 2023. Me gustaría volverlo a ver, esta vez en condiciones compatibles con la consciencia y la salud de las personas. Y, desde luego, la cita del verano para la parroquia indie de calidad que se identifica emocionalmente con ese primer párrafo que les dejé arriba: Belle And Sebastian y Xoel López el sábado 18 de julio.

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Los escoceses, que hoy en día y según se ha comprobado en actuaciones recientes presentan un estado de forma impresionante, han acumulado desde su debut en 1996 una colección de discos digna de figurar en un museo. Si este calor criminal y la tradicional falta de decibelios no lo impiden, el genio de Stuart Murdoch pondrá a la peña medioflequillista de las vans y las gazelle a llorar, a reír, a bailar, a recordar, a lamentar y a gozar en una ceremonia que promete ser catártica y que será recordada por los siglos de los siglos. Y oigan, con esa esperanza en mente va pasando el mes y los disgustos que conlleva. Qué quieren que les diga, cada cual se conforma como puede.