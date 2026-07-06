La noche más reivindicativa de las artes escénicas

La Associació Valenciana d’Empreses d’Arts Escèniques (AVETID) ha reunido este lunes al sector escénico profesional en el Ateneo Restaurant de València, escenario de la Trobada de Premis AVETID 2026. Un encuentro cargado de emociones, reivindicación y un claro sentimiento de colectividad para despedir la temporada de la mejor forma posible.

Además de representantes de asociaciones profesionales de artes escénicas de la Comunitat Valenciana, creadores y creadoras a título individual, compañías, empresas, gestores y gestoras culturales o programadores, al acto han asistido representantes de la Conselleria de Cultura, el Ayuntamiento de València, Escalante, el TEM, La Rambleta y de grupos de Les Corts o el Ayuntamiento de València.

De la carcajada a la crítica con ‘TAL-IA’

A la noche no le ha faltado detalle y los encargados de hacerlo posible han sido Pilu Fontán y Alberto Baño -Contrahecho Producciones- con ‘TAL-IA’, un número que ha repasado las grandezas y debilidades que vive hoy el sector escénico valenciano a través de los personajes de Talía, musa griega del teatro; y su hermana Melpómene, musa de la tragedia. Un contrapunto entre la sátira y el humor que ha contado con la complicidad del público desde el primer momento y con piezas musicales de la violinista Sandra Alfonso y el pianista Paco Pérez Perelló.

Los momentos más memorables han llegado de la mano de los y las protagonistas de la noche. Isabel Martí ha sido la encargada de entregar el Premi AVETID d’Or a Carme Teatre por más de 30 años de trayectoria y otra treintena de producciones a sus espaldas. Alejandra Mandli ha hecho lo mismo con Proyecto Inestable, que presume de casi 30 años como compañía teatral desde su origen universitario y de 25 años como sala de exhibición y residencias en Espai Inestable. La estatuilla de la trayectoria también ha ido para Teatro Círculo de Benimaclet de la mano del crítico José Vicente Peiró.

La actriz Pilar Almería ha puesto en valor la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y a su equipo académico por velar por el valenciano partiendo de su tradición lexicográfica y literaria y por su normativización consolidada, que le ha valido el Premi Entitat 2026, recogido por Joan Rafael Ramos, su presidente en funciones. Joanfra Rozalén y Toni Benavent, creadores y miembros de la Junta de AVETID, también se han sumado a esta cita felicitando a la compañía balear Iguana Teatre con la Mención especial, por cuarenta años de historia y cincuenta espectáculos para todos los públicos bajo el liderazgo de Jordi Banal, Pere Fullana y Carles Molinet.

En cuanto a los premios de más cariño por parte de AVETID, dirigidos a profesionales a título individual, han sido para José María García, que de la mano de Josep Mollà ha visto reconocida su amplísima trayectoria desde la Fundación Municipal de Cultura i Esport y la Casa de Cultura de Puçol, con un abrazo colectivo del público. Además, Alicia Garijo también se ha visto recompensada con el Premi Estimada 2026, por su trabajo desde diferentes administraciones públicas en iniciativas culturales y escénicas, como jurado en los Premios MAX o más recientemente como directora territorial del Institut Valencià de Cultura (IVC) en Alicante y directora del Teatre Arniches.

Levantar el telón es más importante que nunca

La presidenta de AVETID, Mª Ángeles Fayos, ha clausurado la Trobada de Premis con palabras de gratitud y reconocimiento a todas las personas premiadas: “Esta cita es más necesaria que nunca. Hoy, dignificar y visibilizar a las artes escénicas es defender a un sector que sostiene empleo, cultura y comunidad. Un sector que resiste a la precariedad, a la inestabilidad de los cargos públicos y a unas reivindicaciones que siguen pendientes de respuesta”.

“Agradezco también la presencia de las autoridades. Su asistencia demuestra que el sector les importa. Ahora necesitamos que ese interés se traduzca en compromiso y en hechos concretos”, ha continuado Fayos, que ha recordado que “desde AVETID llevamos más de treinta años defendiendo a las empresas productoras de artes escénicas. Hemos vivido una temporada muy intensa en todos los sentidos y estos premios nos ayudan a sacar músculo y a coger fuerzas para la que viene”.

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“No vamos a cesar en nuestro objetivo: diálogo que se transforme en hechos. No sólo queremos resistir, queremos trabajar con dignidad y explotando todo nuestro talento, que como hemos comprobado hoy, es lo más valioso que tenemos”, ha concluido.