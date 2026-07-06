La VIPA: Una 'lanzadera' de talento musical internacional con sello valenciano

Formación. Quizás sea la palabra que todo músico joven persiga como esa forma de aprender, de mejorar, de compartir, de crecer. La creación, a fin de cuentas, nunca se detiene. Siempre hay un paso más a dar, algo más que asimilar, una nueva barrera a superar. Los caminos para llevar a cabo esa evolución son infinitos. Sin embargo, en València -ciudad en la que la música fluye por los cuatro costados- se impulsa cada verano desde 2011 una iniciativa especial, internacional y, sobre todo, de élite. Una academia que aglutina durante menos de un mes a profesores y jóvenes músicos de alto nivel llegados desde los cinco continentes, sirviendo en paralelo como una potente lanzadera de talento. Del Cap i Casal al mundo. Su nombre es la Valencia International Performance Academy & Festival (VIPA) y su atracción es tal que cada año llena “hasta la bandera” sus plazas.

Antes de que este martes 7 de julio eche a rodar una nueva edición del certamen, su director artístico, Carlos Amat, es quién destaca como la VIPA se ha erigido como un festival que, más allá de ofrecer una serie de conciertos y recitales, potencia cada verano “un curso de alto nivel en el que traemos a los mejores profesores del mundo de piano y de composición [alrededor de una quincena entre los que se encuentran, en este 2026, Claudio Martínez o Boris Slutsky, además de otras figuras invitadas], generando un producto pedagógico que atrae a alumnos de todo el mundo y utilizando València como un escaparate de atractivo maravilloso”. No es una exageración.

Participantes de referencia

Solo entre sus próximos ‘estudiantes’ de piano, que estarán en el Cap i Casal entre el 7 y el 16 de julio, hay nacionalidades tan diversas como Armenia, Corea del Sur, Lituania, Chile o Rumanía dentro de una lista que va de Nueva Zelanda a Estados Unidos. Y todos ellos han pasado por una criba previa. “Hemos recibido más de 140 solicitudes y, de ellas, seleccionamos a lo mejor”, señala Amat sobre unos participantes que, año a año, vienen de centros de referencia como la Escuela de Música de la Universidad de Yale, de la de la Universidad de Boston, de la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena o del Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de València, entre otros.

“Los alumnos seleccionados tienen clases individuales con el profesorado, pero también hacen diversos talleres alrededor de lo que es el piano y su práctica profesional, además de un concurso interno”, añade el director artístico sobre una formación que va cambiando cada año. En 2025, por ejemplo, hubo un taller de piano flamenco de todo un especialista como Andrés Barrios, quien en esta edición será protagonista de uno de los recitales que se harán en los próximos días en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), enclave que sirve -como también sucede con el Ateneo Musical del Puerto- de ‘auditorio’ para mostrar a ese talento joven. “Hacer conciertos allí es una oportunidad maravillosa y para ellos el Centre del Carmen es algo único”. Y el público responde. “En las últimas ediciones llenamos prácticamente todas las noches”, insiste Amat.

Uno de los recitales de alumnos en el Centre del Carme. / VIPA

Mientras, en la formación de composición -que se dará del 15 al 24 de julio- el camino es algo diferente, ya que a los escogidos “se les encarga una obra para el festival” que posteriormente interpretan dos grupos, el Mivos Quartet y el Valencia International Contemporary Ensemble. “Tenemos un par o tres ensayos con cada alumno y su pieza y, además, tiene lecciones con todo el profesorado, que también es de un nivel muy potente, y talleres”, destaca Amat sobre una enseñanza que “se vende sola, lo sacamos en redes sociales y automáticamente se expande la voz”, algo que lo sitúa en un lugar de referencia en su categoría.

“Dentro de este tipo de festivales no sé cuántos habrá en el mundo que puedan decir lo mismo que nosotros, pero son muy pocos”, afirma Amat. “Para mí es un proyecto absolutamente puntero concentrando grandes talentos”, coincide el violinista valenciano Vicente Huerta, otro de los invitados para los recitales del Centre del Carmen de este año -una cita a la que acude con “muchas ganas” y con especial “ilusión”- y que también ha sido docente en ediciones previas.

Un ‘trampolín’ referente

Pero más allá del conocimiento obtenido, la gran virtud de la VIPA -que desde su fundación ha visto pasar a más de 500 alumnos- son las relaciones que se tejen, un ‘networking’ que acaba sirviendo como un trampolín perfecto para las carreras de muchos de estos músicos jóvenes. “Aquí no vas a aprender a tocar el piano para toda tu vida, pero vas a entrar en contacto con gente. Puedes conocer a tu futuro profesor y que tu futuro profesor te conozca a ti, hablando de una manera distendida”, remarca el dirigente de la VIPA. Unos contactos que, directamente o indirectamente, ya tienen sobrados ejemplos.

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Solo en el caso valenciano, jóvenes talentos como Mar Valor -que “estuvo estudiando hasta hace poquito en Basilea con Claudio Martínez”-, Jorge Morón Ivars -que dio el salto al Joffrey Ballet de Chicago- o María Linares -que pasó por el Royal Birmingham Conservatoire junto a Pascal Nemirovski- han sido alumnos que han dado el salto. “Y también te da currículum, porque que te den clase esos profesores también tiene un valor”, insiste. “La música requiere de esto, de viajar y de compartir con otra gente con la que puedes coincidir”, concluye Huerta sobre la importancia de una VIPA que, quince años después, sigue impulsando talento.