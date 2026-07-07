Las bandas de música se pasan al cómic

Pepe Martínez es un señor mayor que toca el bombardino. Un día conoce a Carlos, un niño que va a empezar en la banda musical de su pueblo, pero que tiene miedo de hacerlo porque no sabe tocar. A partir de aquí, Pepe se vuelve una persona fundamental en su aprendizaje musical. La historia cambia cuando la DANA arrasa con el conservatorio de su pueblo y tienen que unirse para limpiarlo e intentar volver a la normalidad.

Hablamos de “El bombardino que no dejó de sonar”, la tercera edición de la colección “Las Sociedades Musicales en clave cómic”, creada por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV), con el objetivo de seguir acercando las bandas del pueblo a las escuelas de educación primaria.

Es la tercera entrega de la colección de "Las Sociedades Musicales en clave cómic" / Miguel Ángel Calvo | FSMCV

La historia tiene una doble vertiente: por un lado, busca mostrar la relación entre las diferentes generaciones y honrar a los más mayores, pero por otro, también homenajear a todas las personas y a los voluntarios que colaboraron en las labores de limpieza y restauración, así como la resiliencia de las sociedades musicales. Según Daniela González, presidenta de la FSMCV, este cómic está hecho “desde el corazón y todos los detalles que se muestran son los que vieron y los que la gente transmitió”. “Las sociedades musicales fueron muy importantes para salir adelante tras la DANA y se merecen un reconocimiento”, añade.

La colección

Es el tercer volumen de la colección de “Las Sociedades Musicales en clave cómic”, la cual siempre tiene como objetivo “trabajar los tebeos con los valores”, según Daniela Fernández. El primero, “La melodía musical”, tenía como argumento una familia que se muda a un pueblo en el que su hija no conoce a nadie, pero que, gracias a unirse a la sociedad musical, consigue hacer nuevas amistades. “Una melodía para Vicent”, el segundo, habla sobre cómo un chico con síndrome de Down gana autonomía y se desarrolla gracias a empezar a tocar en la banda del pueblo.

“El bombardino que no dejó de sonar” sirve, según el dibujante Esteban Hernández, como una manera de “resolver la carga emocional que trajo la DANA con una catarsis, haciendo una especie de despresurización”. Los cómics de la colección están dirigidos a los niños y este “tiene una parte sentimental que salta entre generaciones. Es algo lacrimógeno, pero positivo”, afirma. «Creo que este tebeo expresa muy bien qué es la música en las personas: colaboración entre familiares, vecinos e instituciones. El pulso humano contra lo adverso. En este proceso creo que no hemos trabajado para la Federación sino con la Federación. Ha sido un bonito viaje juntos de creación», ha apuntado el historietista Esteban Hernández.

El autor y la presidenta de FSMCV junto a representantes de sociedades musicales afectadas por la DANA / Miguel Ángel Calvo | FSMCV

Daniela González, ha destacado que esta edición especial «nació con la voluntad de dejar memoria de uno de los episodios más difíciles vividos por el colectivo y, al mismo tiempo, rendir homenaje a las personas que protegieron instrumentos, limpiaron locales, buscaron nuevos espacios y trabajaron para que la música regresara cuanto antes». «La elección de un músico veterano como protagonista era muy importante para esta historia: los mayores nos traspasaron su pasión por la música y los valores de respeto, colaboración y fraternidad que rigen una sociedad musical: ese espíritu es el que brilló durante la reconstrucción. A ellos dedicamos también este cómic», ha afirmado González.

Origen

La colección nació porque en las escuelas primarias no se habla de las escuelas musicales y quieren hacer que estas estén más cerca de los más pequeños. Para facilitar su difusión, al igual que con los otros dos ejemplares, este se repartirá en las escuelas primarias y en los centros educativos musicales. Además de estar disponible para su descarga en la página web de la (FSMCV), en la siguiente Junta Intercomarcal se repartirán ejemplares a las diferentes sociedades musicales.

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La FSMCV inició la colección gráfica Las sociedades musicales en clave de cómic en 2023 con La familia musical, una obra firmada por Paco Roca que ofrecía una primera aproximación a los vínculos y valores que caracterizan al movimiento musical valenciano. En 2024 llegó Una melodía para Vicent, de Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, centrada en la capacidad inclusiva y transformadora de las agrupaciones a través de un joven con síndrome de Down.