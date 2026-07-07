El Consell mueve un millón de euros de ayudas al patrimonio, BIC y otras partidas para pagar los Sorolla de la Hispanic Society

La Generalitat ha aprobado varias modificaciones presupuestarias para transferir 1.013.250 euros de otras partidas con el fin de financiar el proyecto de arrendamiento de las obras de Joaquín Sorolla pertenecientes a la Hispanic Society of America que se exhibirán en el Museo de la Ciudad a partir de noviembre. La operación se articula a través de dos acuerdos publicados este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: una transferencia de 950.000 euros al Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y otra de 63.250 euros que supone la supresión de una línea de ayudas a patrimonio mundial, bienes de interés cultural y bienes de relevancia local inmateriales.

El movimiento forma parte de la arquitectura presupuestaria diseñada para tramitar el contrato de arrendamiento de las obras de Sorolla de la Hispanic Society, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 5.706.827,22 euros, IVA incluido. El contrato se cargará al capítulo II del programa presupuestario 454A00, Patrimonio artístico, museos y artes plásticas, y se reparte en cinco anualidades hasta 2030.

La mayor parte de los fondos transferidos procede de una modificación presupuestaria de 950.000 euros destinada al Consorci de Museus. Según el acuerdo del Consell, el organismo necesita incrementar el capítulo II de su presupuesto de gastos porque la dotación actual resulta insuficiente para asumir la realización y ejecución de las contrataciones necesarias para la celebración del contrato de arrendamiento de las obras de la colección Joaquín Sorolla, delegadas mediante una resolución de la Conselleria de fecha 11 de junio de 2026. El texto añade que la transferencia servirá también para continuar con el desarrollo del plan anual de actividades del Consorci.

Para financiar esa operación, Cultura reduce en 950.000 euros la línea S1908, denominada «Prórroga 2025. Líneas nominativas sección 09 Educación, Cultura, Universidades», dentro del programa 421A00, Dirección y servicios generales. Esa partida pasa de 18.531.670 euros a 17.581.670 euros. Al mismo tiempo, la línea de transferencia al Consorci de Museus se incrementa de 5.782.660 euros a 6.732.660 euros.

La segunda transferencia, de menor importe pero de mayor carga política, afecta a una línea de ayudas vinculada al patrimonio protegido. El Consell autoriza una minoración de 63.250 euros en la línea S0374, denominada «Ayudas al patrimonio mundial o inmaterial de la humanidad UNESCO, y a BIC o BRL inmateriales de la Comunitat Valenciana». El acuerdo deja esa línea a cero y señala expresamente que la modificación «supone la supresión de la línea».

Ese dinero se transfiere al capítulo II del mismo programa de Patrimonio artístico, museos y artes plásticas para reforzar el crédito destinado al contrato de arrendamiento de las obras de Sorolla. La Conselleria justifica la operación en que el crédito actualmente disponible en ese capítulo resulta insuficiente para tramitar el contrato.

El coste total del arrendamiento previsto por la Generalitat asciende a 5.706.827,22 euros. De esa cantidad, 4.716.386,13 euros corresponden a la base imponible y 990.441,09 euros al IVA. La distribución por anualidades prevé un gasto de 463.833,33 euros en 2026; 1.391.500 euros en 2027; 1.419.330 euros en 2028; 1.447.716,60 euros en 2029, y 984.447,29 euros en 2030.

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Además de las dos transferencias de crédito, el Consell ha aprobado un tercer acuerdo para elevar el límite de gasto plurianual en el programa de Patrimonio artístico, museos y artes plásticas. Esta modificación no transfiere fondos desde otra partida, pero permite a la Conselleria comprometer gasto futuro para hacer frente al contrato en 2027 y 2028. En concreto, el límite de 2027 pasa de 2,8 millones a 3,58 millones de euros, mientras que el de 2028 sube de 2,4 millones a 3,23 millones.