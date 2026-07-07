La conselleria de Infancia y Familia aparece como promotora del festival techno paralizado en Sagunt

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia niega que el festival de música electrónica Blackworks esté promovido por este departamento autonómico, pese a que en el cartel anunciador del evento aparece esta información junto al logo de la Generalitat. El certamen techno tiene previsto celebrarse este fin de semana en el Port de Sagunt, junto al protegido Horno Alto número 2 y la Nau de la antigua siderurgia, aunque su montaje ha sido paralizado por orden de la Policía Local por carecer de licencia municipal.

Fuentes de la conselleria que dirige Elena Albalat aseguran que el departamento no promueve el festival y explican que están intentando averiguar internamente si alguna persona de la conselleria pudo dar permiso a la promotora para utilizar su nombre y la imagen institucional o si, por el contrario, fueron los propios organizadores quienes lo incorporaron al cartel motu proprio. Las fuentes consultadas afirman que también han pedido explicaciones a la empresa impulsora del festival, sin haber recibido de momento ninguna respuesta.

Supuesto "entusiasmo"

Pese a la paralización del montaje y a la denegación del permiso por parte de Cultura, Blackworks continúa anunciando el festival en sus redes sociales. El pasado lunes, y a preguntas de este periódico, la empresa promotora aseguraba que contaba con el visto bueno autonómico y que incluso la Generalitat "está entusiasmada con el proyecto por la triple fusión de visibilización del patrimonio industrial (Horno Alto nº 2), fomento de la cultura valenciana (mascletà) y música electrónica de vanguardia". "Este tipo de festivales de música en espacios emblemáticos es una estrategia que se sigue en diversas ciudades de Europa para poner en valor el patrimonio, y hemos encontrado en la Generalitat un socio con una enorme sensibilidad cultural que ha creído en el proyecto y lo está facilitando", aseguran sin llegar a precisar con qué departamento han hecho las gestiones y qué tipo de permiso les han dado.

La supuesta vinculación del festival con la Generalitat resulta, cuanto menos, llamativa, al tratarse de la conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia y de un festival de música electrónica de gran formato, con una previsión de asistencia de unas 8.000 personas cada jornada. La presencia del nombre de este departamento en la promoción del evento añade un nuevo elemento de confusión administrativa a un festival que ya se encontraba bajo la lupa por la falta de permisos para su celebración en un entorno protegido.

Montaje paralizado

El montaje del festival Blackworks ha quedado paralizado este martes por orden policial después de que más de 20 operarios trabajaran en la instalación del recinto junto al Horno Alto y la Nau. La Policía Local de Sagunt ha dado la orden de frenar los trabajos por la ausencia de la preceptiva licencia de Actividades municipal y ha dejado una patrulla en el lugar para impedir que continuara el montaje.

La actuación policial se ha producido el mismo día en que Levante-EMV ha informado de que los trabajos habían comenzado con normalidad pese a que el evento no contaba con autorización municipal. Desde la empresa promotora, La Productiva Eventos, S.L., se había defendido desde el primer momento que “los terrenos y la actividad son de gestión autonómica” y que todos los permisos se habían tramitado con la Generalitat “sin ningún problema”.

Sin embargo, la versión autonómica tampoco respalda esa afirmación. La Conselleria de Cultura denegó el pasado 4 de mayo la solicitud presentada a finales de abril por los organizadores para ocupar temporalmente la explanada colindante a la Nau y celebrar allí el evento. Según precisaron fuentes del departamento autonómico, la negativa fue comunicada desde el servicio de gestión administrativa del Patrimonio Cultural de la Generalitat tras valorar la petición.

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Cultura justifica su decisión en que el criterio general para actos privados de particulares en este tipo de espacios es denegar la autorización. Esa posición encaja con lo anunciado en 2024 por el entonces conseller de Cultura, Vicente Barrera, tras la declaración del Horno Alto número 2 como bien de interés cultural. En aquella visita ya se advirtió de que la protección del monumento implicaría cambios en los usos de la parcela colindante y la búsqueda de ubicaciones alternativas para conciertos y festivales de música.