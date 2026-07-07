La cultura y los medios, eje de la clausura del curso académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos celebra el martes (18 horas) la clausura del Curso Académico 2025-2026 con una conferencia a cargo de Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV, que llevará por título “Cultura y medios de comunicación”. La sesión propondrá una reflexión sobre una relación tan antigua como imprescindible: la que une la creación cultural, las instituciones que la custodian y los medios que la interpretan, difunden y sitúan en la conversación pública.

Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV / Levante-EMV

Pocas relaciones resultan hoy tan decisivas y, al mismo tiempo, tan problemáticas como la que mantienen la cultura y los medios de comunicación. La cultura necesita mediadores: lenguajes, instituciones, crítica, conversación pública y espacios de legitimación. Los medios, por su parte, necesitan algo más que velocidad. Necesitan contenido, capacidad de ordenar y criterio para distinguir lo importante de lo accesorio.

Sobre esa alianza, fecunda y a veces conflictiva, girará la intervención de Joan-Carles Martí. El director de Levante-EMV defenderá que una sociedad democrática necesita instituciones sólidas, medios responsables y ciudadanos dispuestos a leer con atención para preservar una conversación pública exigente. En un tiempo marcado por la inmediatez, la fragmentación de las audiencias y la sobreabundancia informativa, la cultura aparece no como un adorno, sino como una forma de orientación pública.

Conexión simbólica

La elección del conferenciante incorpora, además, una dimensión simbólica particularmente valenciana. Existe una conexión directa entre la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, nacida en el siglo XVIII y reconocida oficialmente en 1768, y Levante-El Mercantil Valenciano, cabecera nacida en 1872. Ambas instituciones pertenecen a tradiciones distintas, pero complementarias. La Academia representa la memoria artística, el criterio patrimonial y la continuidad institucional; el periódico, el espacio de información, debate, crítica y relato cotidiano de la ciudad.

Manuel Ibañez, director de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos / Levante-EMV

Desde esa doble perspectiva, la clausura del curso académico se presenta como una invitación para reflexionar sobre el papel de las instituciones culturales y de los medios en la construcción de ciudadanía. La cultura no existe plenamente si no encuentra cauces de transmisión, lectura e interpretación. Y el periodismo pierde profundidad cuando renuncia a su función crítica y cultural, cuando se limita a registrar la actualidad sin aportar contexto, jerarquía ni sentido.

La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, presidida por Manuel Muñoz una de las instituciones históricas de referencia en la vida artística valenciana, cerrará así el curso con una conferencia que enlaza pasado y presente, memoria y actualidad, patrimonio y comunicación. La intervención de Joan-Carles Martí invitará a revisar una alianza necesaria: la de quienes conservan, estudian y promueven la cultura, y la de quienes la convierten en parte viva del debate público.