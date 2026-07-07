El IVAM explica los porqués de l’Albufera

Hay paisajes que son difíciles de describir. Y l'Albufera es uno de ellos. Se la puede definir como laguna costera, humedal mediterráneo, un espacio rodeado de arrozales, caminos, acequias, barcas y atardeceres. Pero quien la ha mirado alguna vez en silencio sabe que también es un espejo donde València se ha contemplado durante generaciones con orgullo, nostalgia y preocupación. Un lugar donde se para el tiempo para sentir el temblor del agua al atardecer y el silencio de los arrozales, observar el perfil de las barracas y la elegancia de las aves, el vivir de quienes la han trabajado, amado, defendido y también transformado.

Exposición “L'Albufera” en el IVAM / Miguel Lorenzo

A ese universo dedica el IVAM la exposición “L’Albufera”, una muestra que reúne más de 200 obras y propone, dentro de la idea de Museo anfibio, una aproximación profunda, sensible y crítica a uno de los humedales más importantes del Mediterráneo occidental. La exposición no presenta el espacio únicamente como un lugar natural o geográfico, sino como un territorio construido por capas: históricas, económicas, sociales, ambientales y afectivas. Un lugar vivo, frágil y contradictorio, donde la naturaleza y la cultura se han ido entrelazando hasta formar un paisaje inseparable de la identidad valenciana.

Exposición L'Albufera en el IVAM / Miguel Lorenzo

Quizás por ello, como compartió la directora del IVAM, con esta exposición, se ofrece "una nueva mirada" y el museo "respira" e invita, en palabras de la comisaria, a la "reflexión", mientras que para la secretaria autonómica, Marta Alonso, lo importante es que la sala se transforma en un espacio "vivo"

La muestra, que estará abierta hasta el 18 de octubre, coincide con la conmemoración del 40 aniversario de la declaración de l’Albufera como parque natural. Cuatro décadas de protección, de luchas ciudadanas, de conciencia ecológica y de preguntas abiertas sobre el futuro de un ecosistema sometido a tensiones constantes.

Parte de “L’Albufera. Visió tangencial”

El recorrido parte del proyecto de 1985 “L’Albufera. Visió tangencial”. Aquella iniciativa, pionera en España, reunió a doce fotógrafos —entre ellos Gabriel Cualladó, Joan Fontcuberta, Humberto Rivas, Rafael Navarro o Manuel Úbeda— para mirar l’Albufera desde la fotografía contemporánea. Sus imágenes captaron un territorio en transformación, en un momento en que la democracia recién consolidada comenzaba también a revisar la relación entre cultura, paisaje y memoria.

Exposición L'Albufera en el IVAM / Miguel Lorenzo

Cuarenta años después, el IVAM pone aquel proyecto en diálogo con nuevas obras creadas específicamente para esta exposición por Bleda y Rosa, Paula García-Masedo, Lucía Loren, Teresa Marín García, Jorge Ribalta y Jorge Yeregui. La distancia temporal entre ambos momentos permite observar no solo cómo ha cambiado l’Albufera, sino también cómo han cambiado las formas de pensarla, representarla y cuidarla.

En ese recorrido, la exposición avanza hacia una l’Albufera romántica del siglo XIX, la agrícola, la industrializada, la amenazada por el turismo de masas, la defendida por el ecologismo, la que hoy resiste. Y ahí aparecen nombres como Sorolla, Gustave Doré, Mª Dolores Casanova o Antoni Esplugas, cuyas miradas ayudan a componer una memoria visual desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad.

Contraposición

Pero esta no es una exposición nostálgica. Su emoción nace, precisamente, de la conciencia de pérdida. Aparece como un paisaje querido, pero también herido; bello, pero vulnerable; cercano, pero extraño. Un lugar donde conviven agricultores, pescadores, cazadores, turistas, hosteleros, científicos, especies autóctonas e invasoras, microorganismos, aves, plantas acuáticas y aguas que guardan la huella de todo lo que el ser humano ha depositado en ellas.

Exposición L'Albufera en el IVAM / Miguel Lorenzo

En los proyectos contemporáneos, Bleda y Rosa parten de los antiguos límites de la laguna y de los mojones históricos que separaban l’Albufera de la Dehesa para reflexionar sobre la memoria del territorio y sus fronteras. Paula García-Masedo introduce la presencia de la industria, con materiales vinculados a la planta de Ford de Almussafes, recordando que el perímetro del parque natural nunca ha estado aislado de su contexto urbano e industrial. Lucía Loren, junto a la artesana Amparo Calero, recupera plantas, fibras y saberes tradicionales para imaginar una relación más cuidadosa entre comunidades humanas y vegetales.

Teresa Marín García construye una videoinstalación atravesada por sonidos, imágenes y resonancias de un ecosistema en equilibrio precario. Jorge Ribalta se adentra en la vida y la muerte de la anguila y Jorge Yeregui revisa el cambio de paradigma que permitió pasar de la amenaza de una ciudad de vacaciones para miles de visitantes en la Dehesa a la protección legal del enclave.

La exposición, como la directora Blanca de la Torre lanzó en la presentación a la que acudió la secretaria autonómica Marta Alonso y la comisaria Sandra Moros, plantea una pregunta que va más allá del arte: cómo mirar hoy un territorio al que se ama y que, al mismo tiempo, se sabe amenazado. El IVAM asume aquí un papel activo, no solo como espacio de exhibición, sino como agente impulsor de investigación artística sobre un paisaje en riesgo.