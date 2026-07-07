Joan-Carles Martí reivindica la alianza entre cultura y periodismo como “responsabilidad civil”

El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, reivindicó este martes, en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, la necesidad de reforzar la relación entre cultura y medios de comunicación como una de las bases de la vida pública valenciana. En la conferencia de clausura del curso académico, titulada “Cultura y medios de comunicación”, Martí defendió que una sociedad necesita instituciones sólidas, medios responsables y ciudadanos dispuestos a leer con atención para preservar una conversación pública exigente.

Manuel Muñoz y Joan-Carles Martí en la clausura del Curso Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. / Francisco Calabuig / LEV

Ante académicos, representantes del mundo cultural, universitario y periodístico, el conferenciante subrayó que la cultura no puede entenderse como un adorno ni como un entretenimiento para minorías, sino como una forma de conocimiento y de organización de la vida común. En ese sentido, destacó que los medios de comunicación han sido históricamente actores culturales de primer orden, no solo cuando informan sobre exposiciones, libros, patrimonio o música, sino también cuando ayudan a una comunidad a interpretarse a sí misma.

Joan-Carles Martí en la clausura del Curso Académico de la Real Academia de Bellas Artes / Francisco Calabuig / LEV

Martí estableció una conexión directa entre la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, nacida en el siglo XVIII y reconocida oficialmente en 1768, y Levante-El Mercantil Valenciano, cabecera cuyas raíces se remontan a 1872. A su juicio, ambas instituciones representan tradiciones distintas pero complementarias: la Academia, como depositaria de memoria artística, criterio patrimonial y continuidad institucional; y el periódico, como espacio de información, debate, crítica y relato cotidiano de la ciudad.

Vigencia de la prensa

Durante su intervención, defendió la vigencia de la prensa, sobre todo en su adaptación digital, como instrumento de vertebración cultural. Reivindicó figuras como el crítico, el cronista y el periodista cultural, cuya función considera esencial para ordenar la conversación pública, formar públicos y evitar que la cultura quede reducida a promoción, espectáculo o mera agenda institucional.

Conferencia de Joan-Carles Martí director de Levante EMV en el Bellas Artes / Francisco Calabuig / LEV

El periodista advirtió también de los riesgos que amenazan hoy la vida cultural: la velocidad impuesta por las plataformas digitales, la fragmentación de las audiencias, la banalización de los contenidos, la politización reductora y la pérdida de densidad histórica. Frente a ello, reclamó más mediación de calidad, colaboración entre medios e instituciones, defensa de los archivos, alfabetización cultural y confianza en la inteligencia del público.

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En el tramo final, Martí evocó la figura de Vicente Blasco Ibáñez como ejemplo de periodista que concibió la prensa como herramienta de conexión popular y transformación social. También citó a Gabriel García Márquez y Ryszard Kapuściński para recordar la dimensión ética del oficio. La conferencia concluyó con una idea central: cuidar una academia y cuidar un periódico forman parte de una misma tarea colectiva, la de sostener la inteligencia pública de una ciudad.