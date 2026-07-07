La policía paraliza el montaje del festival techno Blackworks en Sagunt por falta de permisos

Paralizado por orden policial. Así ha acabado el montaje del festival techno “Blackworks” que ya había vendido el 90% de sus entradas y tenía previsto abrir sus puertas este viernes en un lugar muy especial del Port de Sagunt: Junto al protegido Horno Alto número 2 y la Nau de la antigua siderurgia.

Más de 20 operarios trabajaban este martes en dar forma a un recinto que esperaba albergar a 8.000 personas este sábado y otras tantas el domingo, ajenos a cualquier cuestión administrativa que pudiera poner en peligro la celebración. Pero la Policía Local ha dado orden de frenar la instalación por falta de permiso municipal y ha dejado una patrulla en el lugar.

Los agentes han dado este paso justo el mismo día en que Levante-EMV informaba en primicia de que el montaje había comenzado este lunes con normalidad pese a la ausencia de la preceptiva licencia de Actividades que concede el ayuntamiento.

Coche policial, junto a la zona de montaje del festival / César Ramos

Aunque desde la empresa promotora del certamen, La Productiva Eventos, S.L., se aseguró desde el primer momento que "los terrenos y la actividad son de gestión autonómica y todos los permisos se habían gestionado con la Generalitat, sin ningún problema", hoy ha trascendido otra información que no va precisamente en esa dirección.

Denegación autonómica

La Conselleria de Cultura denegó el pasado 4 de mayo la petición realizada a finales de abril por los organizadores para lograr autorización para celebrar el evento y ocupar de forma temporal la explanada colindante a la Nau. La decisión les fue comunicada desde el servicio de gestión administrativa del Patrimonio Cultural de la Generalitat, como han precisado desde el departamento autonómico.

Desde Cultura se asegura que esa negativa se hizo "tras valorar la petición" y se ha justificado en que "el criterio general para actos privados de particulares es denegar" el permiso.

Una patrulla se ha quedado en el lugar. / César Ramos

Negativa "esperable"

Esto va en la linea de lo anunciado en 2024 por el entonces conseller de Cultura, Vicente Barrera, cuando visitó el Horno Alto después de que el monumento fuera declarado bien de interés cultural (BIC).

Entonces, como informó este diario, se reconoció que esto iba a implicar cambios en el uso de la parcela colindante que separa el monumento de la Nau, de modo que la ubicación del recinto ferial de las fiestas patronales del Port de Sagunt se mantendría pero se gestionaría la búsqueda de un emplazamiento alternativo a los conciertos o festivales de música que se celebraban allí, como el Festardor, que luego se hizo en los jardines de la Gerencia de AHM.