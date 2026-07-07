À Punt emitirá corridas de San Fermín 20 años después

El fin de semana del 11 y 12 de julio, À Punt hará historia con los toros. La radiotelevisión autonómica valenciana acabará con una sequía de dos décadas en la televisión pública en España y retransmitirá, en abierto y para todos los públicos, dos corridas de toros de la prestigiosa feria de San Fermín en Pamplona. Cabe recordar que TVE no emite corridas de San Fermín desde 2006 y en los últimos años las retransmisiones de estos festejos habían quedado reservadas exclusivamente a plataformas de pago.

Programación

Con este acuerdo de gran trascendencia, À Punt ofrecerá en directo, a partir de las 18:30 horas, dos de las citas más esperadas, las corridas del sábado 11 y el domingo 12 de julio. Ambas empezarán a las 18:30 horas y contarán con combinaciones de alto voltaje y un marcado interés para la afición de la Comunitat Valenciana.

Samuel Navalón debuta en los Sanfermines / Levante-EMV

El sábado, 11 de julio, se lidiará una corrida de José Escolar, ganadería emblemática de Pamplona conocida por el peligro y la emoción tanto en la calle como en la plaza. Serán lidiados por un maestro consumado en Pamplona como Antonio Ferrera, el colombiano Juan de Castilla y el mexicano Isaac Fonseca. El domingo, 12 de julio, saltarán al corro los toros de La Palmosilla para un cartel de máxima expectación. Junto a dos triunfadores de la feria como Fortes y Fernando Adrián, actuará el valenciano Samuel Navalón. El torero de Ayora, gran revelación de la tauromaquia valenciana y triunfador indiscutible de las pasadas Fallas, asume el reto de debutar en una de las plazas más exigentes del mundo, un momento clave para la tauromaquia valenciana que se vivirá en directo.

Cobertura

Jorge Casals será el conductor encargado de narrar estas dos corridas, y estará acompañado por el torero valenciano Manolo Carrión, que aportará el análisis técnico. Son miles los valencianos que viven los Sanfermines de una manera directa y cada día a las 8 de la mañana corren los tradicionales encierros.

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Muchos valencianos viven en sus propias carnes los encierros de San Fermín / Levante-EMV

Con esta emisión histórica en abierto, la cadena autonómica da un paso más en su presencia en los grandes escenarios de la temporada con otra plaza de primera categoría, después de estar en Sevilla, Valencia y Madrid, consolidando la gran acogida y los excelentes índices de audiencia que la programación taurina está registrando en À Punt.