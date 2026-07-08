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Batalla sonora en el Cabanyal

Performance 140 reunirá el viernes en un singular espectáculo a bandas de música, cornetas, tambores y música electrónica

Cartel del festival

Cartel del festival / Levante-EMV

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Redacción Levante-EMV

València

Un espectáculo musical inédito. Los Poblats Marítims se llenaran el viernes de música con Performance 140, donde bandas de música, cornetas, tambores y electrónica formaran parte de una batalla sonora. La iniciativa, que parte de Valencia Music City está programada a las 20 horas, y repartido en dos recorridos, uno desde l’Església dels Àngels y otro desde la plazaJuan Antonio Benlliure confluiran en la plaza del Rosari, donde ocho agrupaciones musicales, 3 bandas de cornetas y el grupo Borea reinterpretaran siete piezas musicales como Pepita Greus, Chimo, Paquito el Chocolatero o el pasodoble Valencia.

Detrás de esta peculiar iniciativa está el Certamen Internacional de Bandas de Música 'Ciutat de València' (CIBM), que este año celebra su 140 aniversario.

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