El Bellas Artes incorpora un retrato de Madrazo que devuelve la mirada de una niña del siglo XIX a València

El Museo de Bellas Artes amplía sus fondos y tiende un delicado puente emocional con la memoria artística del siglo XIX. Se trata del Retrato de Mercedes de Sessé y Llano, un óleo sobre lienzo de Federico de Madrazo, una de las grandes figuras del retrato romántico español.

La pintura, realizada en 1858 y recientemente adquirida por la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de València a un coleccionista particular por 27.500 euros, pasa a formar parte de la colección del MuBAV como ejemplo de generosidad, mecenazgo y compromiso ciudadano con el patrimonio común.

Óleo de Federico Madrazo donado al Bellas Artes / Levante-EMV

En el lienzo, de 55 x 45 centímetros, aparece Mercedes de Sessé y Llano, una niña de unos seis años, representada de medio cuerpo, ligeramente girada hacia su derecha y vestida conforme a la moda isabelina. Su mirada, fija y serena, atraviesa el tiempo con una intensidad silenciosa. Detrás de ella, un paisaje exterior de vegetación difusa y un cielo de tonos azules y grisáceos completan una escena marcada por la calma, la naturalidad y una contenida emoción.

La presentación de la donación ha contado con la participación de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; el director del Museo de Bellas Artes de València, Pablo González Tornel; y la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo, María José Navarro Toledo.

Durante el acto, Marta Alonso ha subrayado que la incorporación de esta pintura “enriquece nuestro patrimonio cultural” y ha destacado el valor de los gestos altruistas que permiten acercar el arte a toda la ciudadanía. “Gestos altruistas como este demuestran la firme implicación de la sociedad civil con la conservación de nuestro patrimonio, permitiendo que la obra de un artista cumbre del retrato romántico español esté al alcance de todos los ciudadanos y visitantes de la Comunitat Valenciana”, ha afirmado.

Por su parte, Pablo González Tornel ha señalado que este retrato “llena una laguna en la colección de pintura del Romanticismo del Museo”. El director ha vinculado la calidad de la obra con la influencia de Ingres y ha destacado su cercanía estética con el célebre retrato de la condesa de Vilches conservado en el Museo del Prado. Asimismo, ha agradecido a la Asociación de Amigos del Museo “un nuevo ejemplo de generosidad y filantropía”.

Mecenazgo

María José Navarro Toledo ha incidido en que el mecenazgo forma parte del ADN de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de València. “Es un orgullo ver cómo esta institución crece y se consolida como la gran pinacoteca de València”, ha expresado.

La llegada del Retrato de Mercedes de Sessé y Llano supone la incorporación de la tercera obra de Madrazo a las colecciones de pintura del siglo XIX del MuBAV. Se suma al 'Retrato de caballero con bastón', realizado hacia 1840 y al 'Retrato de la baronesa de Spínola', de 1875, adquirido por la Generalitat el pasado año.

Rescata una presencia

Pero esta nueva donación no solo completa una línea artística del museo. También rescata una presencia. Mercedes de Sessé y Llano, hija única del político y diplomático chileno José María de Sessé y Prieto y de Matilde de Llano y Dotres, vuelve a ocupar un lugar visible en la historia a través de una imagen concebida hace más de siglo y medio. Su madre era hermana de Amalia de Llano y Dotres, condesa de Vilches, escritora y también retratada por Federico de Madrazo en una de las obras más conocidas del Museo Nacional del Prado.

El cuadro fue pintado en 1858, en una etapa de plenitud creativa para Madrazo, poco después de ser nombrado primer pintor de cámara y profesor de Colorido y Composición en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. En aquellos años, el artista se convirtió en el gran retratista de una sociedad que buscaba preservar su imagen mediante una estética preciosista, elegante y romántica.

La obra destaca por su sencillez compositiva y por una serenidad que evita el exceso expresivo. El marco original, en forma de óvalo y decorado con motivos florales en relieve en las esquinas, refuerza la delicadeza de una pieza que parece concebida para custodiar no solo un rostro, sino también una infancia, una época y una forma de mirar el mundo.

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Federico de Madrazo , nacido en Roma en 1815 y fallecido en Madrid en 1894, fue una de las personalidades más influyentes del arte español del siglo XIX. Hijo del pintor neoclásico José de Madrazo, creció en un ambiente de profunda formación artística y pronto demostró un talento excepcional. Con apenas dieciséis años ingresó como académico de mérito en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Su formación en París, junto a Ingres, y posteriormente en Roma, consolidó un estilo cosmopolita que marcaría el desarrollo del retrato romántico cortesano en España.