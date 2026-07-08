Blackworks atribuye al calor la cancelación del festival y anuncia la devolución íntegra de las entradas

El festival Blackworks Valencia no se celebrará los días 11 y 12 de julio en el Port de Sagunt. La organización ha empezado a comunicar a los compradores de entradas el aplazamiento de la cita, aunque lo atribuye a las “temperaturas extremas” registradas en la zona y no a la falta de permisos y la negativa de la Conselleria de Cultura a autorizar la ocupación de la explanada protegida junto a la Nau de la antigua siderurgia que había provocado en las últimas horas la paralización del montaje por parte de la Policía Local

En el mensaje remitido a asistentes, al que ha tenido acceso Levante-EMV, Blackworks asegura que las alertas de AEMET por calor “han obligado a paralizar los trabajos de montaje” y que ese parón, “por motivos de fuerza mayor totalmente ajenos” a la organización, les deja “sin el tiempo necesario para completar el evento en la fecha anunciada”.

Nueva fecha

La promotora habla de “aplazamiento” y sostiene que está trabajando “en una nueva fecha para Valencia”. Sin embargo, también anuncia la devolución íntegra de las entradas. “Todos los poseedores de entradas recibirán un reembolso completo en un plazo máximo de 14 días hábiles”, señala el comunicado. La organización añade que el importe se procesará directamente en el mismo método de pago utilizado para la compra y que los asistentes “no tienen que hacer nada” para recibirlo.

La explicación ofrecida por Blackworks a los compradores no menciona la falta de licencia municipal ni la denegación autonómica para ocupar la explanada protegida. El comunicado se centra únicamente en el calor y en la imposibilidad de culminar el montaje a tiempo. “No comprometeremos la experiencia que Valencia merece”, afirma la organización, que asegura estar “profundamente decepcionada” después de “más de un año planificando este proyecto”.

Daniel Tortajada

Sin autorizaciones

El mensaje llega después de que el festival iniciara este miércoles el desmontaje del recinto previsto junto al Horno Alto número 2 y la Nau de la antigua siderurgia del Port de Sagunt. El movimiento se produjo apenas un día después de que la Policía Local ordenara paralizar los trabajos de instalación al constatar que la promotora no disponía de la preceptiva licencia municipal de Actividades del Ayuntamiento de Sagunt para una cita de estas características.

A esa falta de autorización municipal se sumaba la negativa de la Generalitat. La Conselleria de Cultura había comunicado el pasado 4 de mayo la denegación de la solicitud presentada por La Productiva Eventos, S. L. para celebrar el festival y ocupar temporalmente la explanada de la Nau, un espacio integrado en el entorno patrimonial de la antigua siderurgia. Según el departamento autonómico, el criterio general para actos privados en este tipo de espacios patrimoniales es no autorizar su uso.

La cancelación de la venta de entradas en la web del festival ya anticipaba el desenlace. Hasta este miércoles todavía era posible acceder a la compra de abonos para el Blackworks Open Air de Port de Sagunt, pero posteriormente la página dejó de ofrecer una pasarela visible de venta, aunque el evento continuaba figurando como una de las próximas fechas de la marca.

8.000 afectados

Blackworks había anunciado una previsión de 8.000 personas por jornada, con hasta 16.000 asistentes a lo largo del fin de semana. La promotora había asegurado antes de la intervención policial que había vendido en torno al 90% de las entradas. El cartel incluía dieciséis artistas repartidos entre sábado y domingo, con nombres como BIIA, Daria Kolosova, Dexphase, SNTS, Svetec, Warface, Jazzy, Nikolina, Restricted o Zapravka.

Noticias relacionadas

La marca había presentado su desembarco en el Port de Sagunt como su producción “más genuinamente industrial” y había convertido el entorno del Horno Alto en uno de sus principales reclamos comerciales. Ese mismo enclave, sin embargo, ha acabado concentrando los principales obstáculos administrativos del festival por su protección patrimonial y por la titularidad autonómica de los terrenos.