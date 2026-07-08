Blackworks empieza a desmontar el festival de Sagunt tras la paralización por falta de licencia

El festival Blackworks Open Air ha empezado este miércoles el desmontaje del recinto previsto junto al Horno Alto número 2 y la Nau de la antigua siderurgia del Port de Sagunt. El movimiento se produce apenas un día después de que la Policía Local paralizara los trabajos de instalación por falta de licencia municipal y después de que la Conselleria de Cultura confirmara que había denegado la autorización para ocupar la explanada protegida donde la promotora pretendía reunir a miles de asistentes los días 11 y 12 de julio.

La organización todavía no ha anunciado de forma oficial la cancelación del festival en sus redes sociales ni qué ocurrirá con los 8.000 abonos que se habían vendido hasta ahora. Sin embargo, según ha podido saber Levante-EMV, Blackworks ya está comunicando por WhatsApp a personas que habían adquirido entrada que la cita no podrá celebrarse en los términos previstos.

Venta cancelada

La situación también ha cambiado en la web del festival. Hasta hace aproximadamente una hora todavía era posible acceder a la compra de abonos para el Blackworks Open Air de Port de Sagunt. Ahora, en cambio, la página ya no permite adquirir entradas para la cita, aunque el evento sigue figurando en la web de Blackworks como una de sus próximas fechas. La página específica del festival mantiene información operativa sobre accesos, pulseras cashless, horarios de entrada, taquillas, buses y servicios previstos, pero ya no ofrece una pasarela visible para comprar abonos.

El inicio del desmontaje supone un nuevo giro en una crisis que se ha acelerado en las últimas horas. Tal como avanzó Levante-EMV, la promotora había avanzado durante semanas con la organización del evento, la venta de entradas y el montaje del recinto pese a no contar con la preceptiva licencia municipal de Actividades del Ayuntamiento de Sagunt ni con el permiso autonómico para utilizar la explanada colindante a la Nau, un espacio integrado en el entorno patrimonial de la antigua siderurgia.

La Policía Local ordenó este martes paralizar los trabajos cuando más de una veintena de operarios se encontraban instalando el recinto. Los agentes dejaron una patrulla en la zona para impedir que continuara el montaje, después de constatar que el festival carecía de la autorización municipal necesaria para una actividad de estas características.

Uso no autorizado

A la falta de licencia del Ayuntamiento se suma la negativa de la Generalitat. La conselleria de Cultura comunicó el pasado 4 de mayo la denegación de la solicitud presentada por La Productiva Eventos, S.L. para celebrar el festival y ocupar temporalmente la explanada de la Nau. Según el departamento autonómico, el criterio general para actos privados en este tipo de espacios patrimoniales es no autorizar su uso.

La evolución de la cartelería también evidencia el cambio de escenario. Este mismo miércoles por la mañana, la organización había eliminado de sus materiales promocionales el logo de la Generalitat, que hasta ahora aparecía junto a la mención de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Ese departamento niega estar detrás del festival y asegura que no promueve Blackworks. Fuentes de la Generalitat ya habían confirmado que la Abogacía estudiaba el uso no autorizado de la imagen institucional para determinar posibles medidas.

La promotora había atribuido a un “error de diseño” la aparición de la Conselleria de Servicios Sociales en los carteles, aunque al mismo tiempo sostenía que había mantenido negociaciones con la Generalitat y que esa era la razón por la que se incorporó el logo autonómico a la promoción del festival. Blackworks no ha aclarado por ahora con qué departamento se produjeron esas conversaciones, qué alcance tuvieron ni cuál fue su resultado.

Cartel del Blackworks con el logo de la Generalitat. / L-EMV

8.000 personas por jornada

La organización había anunciado una previsión de 8.000 personas por jornada, con la posibilidad de reunir hasta 16.000 durante todo el fin de semana. Antes de la intervención policial, la promotora aseguraba haber vendido en torno al 90% de las entradas.

Blackworks había presentado su desembarco en el Port de Sagunt como su producción “más genuinamente industrial” y había convertido el entorno del Horno Alto en uno de sus principales reclamos comerciales. La marca prometía una escenografía basada en la estética del hard techno, con el monumento iluminado en rojo y rodeado de efectos especiales. Ese mismo enclave, sin embargo, ha acabado siendo el principal obstáculo administrativo del festival por su protección patrimonial y por la titularidad autonómica de los terrenos.

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La cita del Port de Sagunt estaba llamada a ser la primera gran incursión de Blackworks en València en formato open air. El cartel incluía dieciséis artistas repartidos entre sábado y domingo, con nombres como BIIA, Daria Kolosova, Dexphase, SNTS, Svetec, Warface, Jazzy, Nikolina, Restricted o Zapravka. La organización también había anunciado una jornada gratuita de puertas abiertas para el viernes, con sesiones de DJ, mascletà y food trucks, como antesala de las dos jornadas de pago.