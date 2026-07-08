Exigen al festival tecno de Sagunt la "inmediata" devolución de las entradas
La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana lamenta los perjuicios por la "muy probable" cancelación
La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCCV) ha exigido a la organización del Festival Blackworks Sagunt, previsto para el 11 y 12 de julio, que, ante la paralización del montaje por la falta de las autorizaciones y licencias correspondientes, comunique si finalmente lo celebrará o si procede a la cancelación e inmediata devolución del coste de las entradas, bonos, suplementos y pulseras prepago.
Una cancelación posterior del festival, dada la inmediatez de las fechas previstas para su celebración, supondría un mayor perjuicio para las personas afectadas, tanto por los gastos de desplazamiento y los gastos de alojamiento en los que ya hayan podido incurrir y que no puedan ser reembolsados, según indica la UCCV en un comunicado.
Además, ha solicitado a la empresa promotora del festival que aclare la participación de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat, cuya imagen aparece en el cartel del festival en la propia página web de evento.
Festival de Les Arts
La UCCV recuerda que hace un mes instó a la empresa promotora del Festival de Les Arts de València que, ante la cancelación del segundo día del evento, procediera a la total devolución del coste de las entradas, abonos y medios propios de pago, de los dos días del festival.
Según Francisco Rodríguez, secretario de la Unión de Consumidores, la celebración de festivales en la Comunitat Valenciana "ha dejado, en menos de un mes, miles de personas afectadas o a punto de serlo, entre el Festival de les Arts de Valencia, el Reggaeton Beach Festival de Alicante y ahora, muy probablemente, el Festival Blackworks de Sagunt".
Normativa actual
Señala que han puesto de manifiesto ante las diferentes consellerias de la Generalitat implicadas en la protección de las personas consumidoras y usuarias, la celebración de eventos y espectáculos, y la promoción del Turismo en la Comunitat Valenciana, que es "imprescindible abordar de forma urgente la inmediata modificación de la normativa actual, de competencia autonómica, para asegurar la devolución del importe de las entradas y los perjuicios que pueda suponer lo que ya viene siendo habitual: la cancelación de festivales".
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