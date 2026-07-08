L'ETNO lleva a Macastre un recorrido fotográfico por la memoria de las fiestas valencianas

Macastre acoge hasta el próximo 1 de septiembre la exposición 'Festes valencianes' de L'ETNO, formada por una selección de fotografías datadas entre principios y mediados del siglo XX de diversas fiestas de la Comunitat Valenciana.

Cartel Festes valencianes / Levante-EMV

Así, medio centenar de fotografías muestran la riqueza de las Fallas, San Antonio Abad, la Semana Santa Marinera, el Corpus Christi, Moros y Cristianos, las romerías, el Misteri d'Elx y la Virgen de la Salud, entre otras fiestas. Estas instantáneas, que se exhibirán en el centro cultural Dr. Eduardo Alonso de Macastre, reflejan su pasado y presente, y es que la propuesta se complementa con imágenes actuales de cada uno de los festejos a fin de explicar su evolución a lo largo del tiempo.

Exposición itinerante

'Festes valencianes' forma parte del programa de exposiciones itinerantes del Museu Valencià d'Etnologia, y muestra desde multitudinarias fiestas urbanas hasta celebraciones ancestrales de pueblos del interior, además de abordar los festejos que deben su existencia a un intenso fervor religioso.

Exposición Festes valencianes / Levante-EMV

Mediante el programa de exposiciones itinerantes, L'ETNO ofrece a los municipios de la provincia la posibilidad de acoger muestras del museo en sus espacios. Así, este programa, que nació hace más de 25 años, tiene por objetivo "compartir el extraordinario patrimonio etnológico valenciano con todo el territorio y reforzar el papel de los museos locales como espacios vivos de conocimiento", ha apuntado el diputado de Cultura, Paco Teruel.

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Las propuestas que se ofrecen en el catálogo de exposiciones itinerantes son producciones exhibidas en el museo de la Diputación de València y que se han preparado para itinerar con posterioridad; también se incluyen producciones pensadas desde su inicio para su itinerancia.