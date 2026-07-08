La Reina del Flow congrega a más de de 14.000 personas en Roig Arena

El fenómeno internacional La Reina del Flow ha conquistado esta noche el Roig Arena, donde más de 14.000 personas han disfrutado de un espectáculo que ha trasladado al escenario la historia y las canciones de una de las producciones colombianas más exitosas de los últimos años.

Más de dos horas de concierto, cuarenta canciones y una vibrante puesta en escena han permitido a los asistentes revivir los momentos más emblemáticos de la serie. Además, el espectáculo ha incorporado una narrativa estrechamente ligada a la trama original, recorriendo la historia desde la traición de Charly Flow a Yeimy Montoya hasta el ascenso a la fama de ambos personajes.

La velada ha arrancado con “Colombian Style”, interpretada por Drama Key (Juan Palau), Cris Vega (Kevin Bury), Yoni Trejos (Jay Torres) y Pez Koi (Juan Manuel Restrepo). Poco después ha llegado uno de los momentos más esperados, con la aparición de Yeimy Montoya, encarnada por María José Vargas, para interpretar “Depredador”, uno de los temas más icónicos de la serie. La emoción se ha disparado con la tercera canción de la noche, cuando Carlos Torres, en su papel de Charly Flow, ha irrumpido en el escenario al ritmo de “Perdóname”.

A lo largo del concierto han sonado algunos de los grandes éxitos que han convertido a La Reina del Flow en un fenómeno de masas internacional. Pez Koi y Charly Flow han compartido escenario para interpretar “Estamos Perdiendo el Tiempo”, mientras que Drama Key ha protagonizado una de las actuaciones más celebradas con “Mentiroso”. El repertorio ha incluido además canciones imprescindibles de la serie como “Dime lo que sientes”, “De dónde vengo”, “Amor imposible” y “Familia”.

Las coreografías y las recreaciones de algunos de los momentos más recordados de la ficción han formado parte de una producción. Entre las escenas más destacadas ha figurado la batalla musical entre Charly Flow y Drama Key, así como la interpretación de “Reflejo”, uno de los temas más representativos de la serie. Entre las actuaciones más aplaudidas también han estado “Fénix”, interpretada por María José Vargas, y “Nueva Vida”, compartida por Majo y Pez Koi, que han protagonizado algunos de los momentos más emotivos del concierto.

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Para el tramo final, el elenco ha reservado tres interpretaciones corales que han sido coreadas por todo Roig Arena: “Ser un cantante”, “Mi destino repetido” y un remix de “Reflejo”, con todos los artistas presentes sobre el escenario, demostrando que el fenómeno de La Reina del Flow ha traspasado las pantallas para erigirse también en un fenómeno musical.