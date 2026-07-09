Del 'Y ahora qué' de Alejandro Sanz a bailar 'suavemente' con Elvis Crespo: qué hacer en València del 10 al 16 de julio

Vacaciones. Esa palabra que todos desean -y que algunos ya tienen la suerte de disfrutar- cuando las temperaturas del verano elevan los termómetros al máximo. Es, a fin de cuentas, un momento para desconectar, relajarse -echando mano del ventilador o del aire acondicionado-, pero también para hacer planes que la rutina no suele permitir. Una oportunidad en la que València y su oferta cultural tiene un papel fundamental gracias a los conciertos, visitas a museos, obras de teatro y una larga lista de actividades que semana a semana recopila Levante-EMV en su agenda.

Los mejores planes con música

Alejandro Sanz. Ciutat de València. 11 de julio. El cantante aterriza en València con su gira por distintas ciudades españolas, '¿Y Ahora Qué?', un concierto en el que Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, '¿Y Ahora Qué?'.

UB 40. Concerts de Vivers. 15 de julio. El grupo de Birmingham será uno de los protagonistas de los Concerts de Vivers de esta semana, ofreciendo un repertorio pensado para disfrutar, bailar y dejarse llevar por su inconfundible sonido.

Un concierto de UB40, en 2018. / Rock the Ring

Reve Fest. Roig Arena. 16 de julio. María Becerra, Kidd Voodoo, Lorna, C. Marí, La Zowi o RVFV son algunos de los artistas que se citan en el Roig Arena para la celebración de este certamen de música urbana impulsado por la Fundación Músicos por la Salud.

Elvis Crespo. Marina Nord. 14 de julio. Dentro del FAR, el cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña llega a València en una actuación con ritmos caribeños para hacer bailar 'suavemente'.

Festival de Jazz de València. Palau de la Música. Hasta el 26 de julio. Voces de la talla de Lizz Wright, Esperanza Spalding o Maria Schneider inundarán con sus cantares el Palau de la Música al ritmo de jazz y estilos similares como el blues o el gospel. Un festival que otorgará a València una nueva alternativa musical para aquellos apasionados del jazz y de sus sonidos derivados.

Así respiran los teatros

Terror, humor, música y drama. El teatro tiene mil caras y he aquí una pequeña selección de ellas.

Teatro Olympia

'Tarzán. El Musical'. Del 16 de julio al 2 de agosto. Un clásico de Disney aterriza en València en forma de musical con la emoción, el humor y la fantasía como ingredientes principales. La magia de la selva y el poder de la imaginación invitan a grandes y pequeños a vivir una aventura inolvidable, con una escenografía "que recrea la selva con todo lujo de detalles, vestuarios espectaculares y un elenco de acróbatas, bailarines, cantantes y actores que dan vida a la legendaria historia del niño criado por gorilas.

Melomans. 'Libre. Nino Bravo El Musical': Del 3 al 12 de julio. Santiago Sánchez y Víctor Lucas presentan su obra dedicada a Nino Bravo. Un viaje a través de la vida y la carrera del artista valenciano con un estilo novedoso basado en el 'a capella' donde un cuarteto de cantantes interpretará las sesenta canciones que componen el repertorio de Nino Bravo. Un homenaje definitivo al cantante que ha avalado su propia familia y que ya ha colgado el cartel de "No hay entradas" en algunos de los escenarios más prestigiosos del país.

Teatro Talia

'Por los pelos'. Hasta el 16 de agosto. La obra con el récord 'Guinnes' por ser la comedia más representada en Estados Unidos llegará al Talia para provocar risas a carcajadas a todo el público. Cuatro posibles culpables de un asesinato se quedan encerrados junto a dos policías que tratan, con ayuda del público, tratar de descubrir quien es el personaje que ha cometido el crimen. Una obra con una peculiaridad, son los espectadores quienes deciden quien es el asesino.

'Pareja Abierta'. Hasta el 1 de agosto. La adaptación del clásico de Darío Fo y Franca Rame dirigida y adaptada por Isabel Martí llega dispuesta a romper con todos los esquemas establecidos de las parejas tradiciones, unas ideas que cada vezs están más presentes en la sociedad actual. "Una mirada actual y desenfadada sobre el amor, la fidelidad y la complejidad de las relaciones", según reza la sinopsis de la obra, que transformará el humor en una herramienta capaz de romper con los canones y descubrir la evolución de las relaciones amorosas.

Pareja Abierta / Teatro Talia

Tablao Flamenco. Todos los jueves. Cada semana, las tablas del Talia se convierten en catedral del flamenco en València.

MUSEOS

Los museos de la ciudad son tan variados como los intereses e inquietudes de sus visitantes. Algunos de ellos ya tienen la programación para las próximas semanas y que se prolongará hasta finales del mes de agosto.

Museo de Bellas Artes

'Rubens. El florecimiento de un genio'. Del 2 de julio al 4 de octubre. Una exposición que recorrerá la carrera del pintor neerlandés desde sus inicios hasta su posterior trabajo para la corte, explorando su paso por Italia y su trayecto como maestro dentro del Gremio de San Lucas de Amberes. La muestra contará con pinturas tanto de Rubens como de otros pintores asociados a la ciudad de Amberes, entre los que se encuentran Maerten de Vos, Willem Key, Adriaen Thomasz. Un repaso a la trayectoria de uno de los pintores más aclamados de la historia

Exposición sobre Rubens en el Bellas Artes / Francisco Calabuig / LEV

IVAM

'La Albufera'. Del 8 de julio al 18 de octubre. Una aproximación a la Albufera vista no solo como un espacio físico o geográfico, sino "como el resultado de una superposición de estratos correspondientes a las sucesivas y cambiantes circunstancias históricas, económicas y medioambientales que han configurado este lugar". "El IVAM plantea un diálogo con su propia genealogía, y asume un papel activo como agente impulsor de la investigación artística, apoyando el desarrollo de seis trabajos realizados específicamente para esta exposición por Bleda y Rosa, Paula García-Masedo, Lucía Loren, Teresa Marín García, Jorge Ribalta y Jorge Yeregui", destacan desde la pinacoteca.

'La Colección del IVAM hasta hoy'. Del 17 de junio al 23 de abril de 2028 . Un recorrido contextualizado por la historia del arte moderno y contemporáneo valenciano, nacional e internacional proponiendo una lectura historiográfica de las corrientes fundamentales de los siglos XX y XXI. Más allá de una narración lineal, desde la pinacoteca valenciana se destaca que "se busca propiciar relatos múltiples, generar cruces y abrir espacios de diálogo entre la Historia y las historias a partir de las particularidades de la colección del IVAM, cuya originalidad reside en repensar las nociones de canon y de historia hegemónicos al crear una narrativa en la que se entrelazan las 'grandes figuras' con nombres menos conocidos".

Del 17 de junio al 23 de abril de 2028 Un recorrido contextualizado por la historia del arte moderno y contemporáneo valenciano, nacional e internacional proponiendo una lectura historiográfica de las corrientes fundamentales de los siglos XX y XXI. Más allá de una narración lineal, desde la pinacoteca valenciana se destaca que "se busca propiciar relatos múltiples, generar cruces y abrir espacios de diálogo entre la Historia y las historias a partir de las particularidades de la colección del IVAM, cuya originalidad reside en repensar las nociones de canon y de historia hegemónicos al crear una narrativa en la que se entrelazan las 'grandes figuras' con nombres menos conocidos". 'Apoteosis Now'. Cristina De Middel. Hasta el 12 de octubre. La fotógrafa valenciana presenta en el IVAM sus fotografías en forma de "Catarata". Las imágenes, cargadas con intuiciones, mitos, incertidumbres, visiones y tabús, plantea un mundo posthistórico en una exposición que no tiene ni principio ni final. La exposición tiene la intención de demostrar que "las imágenes no solo pueden servir para someternos, sino también para ofrecernos instrumentos capaces de liberarnos".

La fotógrafa Cristina de Middel inaugura su exposición 'Apoteosis Now' en el IVAM / Celeste Martínez

'Tania Candiani. Radix'. Hasta el 6 de septiembre. El proyecto de la artista imagina un bioma ficticio habitado por entidades que oscilan entre lo científico y lo especulativo, entre lo observable y lo imaginado. "Se presenta como una instalación inmersiva concebida como un ecosistema híbrido, donde conviven plantas vivas, esculturas de vidrio soplado, organismos suspendidos, un raizotrón, proyecciones audiovisuales en diálogo cruzado y una composición sonora octofónica que envuelve el espacio".

José Manuel López

'La mujer en la obra de Julio González'. Hasta el 28 de febrero de 2027. El tema de la mujer domina por completo la obra de Julio González. Esta selección sin precedentes de la colección del IVAM sobre el tema lo confirma. Retratos familiares o de mujeres de la vida moderna, desnudos académicos o abstractos, figuras reales o idealizadas, alegorías históricas y políticas: todos forman parte de su evolución estilística de las formas plenas a las vacías, de la figuración a la abstracción. Sus esculturas también están cargadas de significado. Reflejan la emancipación de las mujeres contemporáneas, su tránsito de la esfera privada a la pública, del silencio a la palabra.

Exposición "La mujer en la obra de Julio González" en el IVAM / Miguel Ángel Montesinos

El aura de una saga moderna: Ignacio, José y Marisa Pinazo'. Hasta el 7 de febrero de 2027. El gran maestro Ignacio Pinazo Camarlench (1849-1916) tuvo dos hijos que se dedicaron al arte, José e Ignacio Pinazo Martínez, el primero pintor y el segundo escultor, aunque también practicó la pintura y fue cantante. Aunque Ignacio Pinazo Martínez es un gran escultor, se ha optado ahora por mostrar la obra de Marisa Pinazo Mitjans (1912-1990), hija de José Pinazo Martínez (1879-1933), ya que es ella quien da continuidad al arte de la pintura dentro de la tercera generación.

Fundación Bancaja

La armonía secreta del pensamiento. Gustavo Torner. Hasta el 20 de septiembre. La exposición del artista monográfico, fallecido en septiembre del mes pasado, reúne más de 40 obras de entre 1955 y 2004, casi 50 años en los que uno de los grandes referentes del arte abstracto nacional estuvo en activo. A través de ellas, se podrá apreciar la evolución del pintor y escultor desde la figuración hasta la simplificación pasando por la abstracción.

La muestra se compone de 42 obras, desde 1955 a 2004, y se inaugura meses después de su fallecimiento a los 100 años / Miguel Ángel Montesinos

'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló'. Hasta el 6 de septiembre. Picasso, Kandinsky, Juan Gris, Georges Braque, Sean Scully, Giorgio de Chirico, Cristina Iglesias, Eduardo Chillida, Joan Miró, Miquel Barceló, Manolo Valdés, Carmen Calvo, Soledad Sevilla, Miquel Navarro, José María Yturralde, Carlos Alcolea, Urbano Lugrís, Antón Lamazares, Manolo Millares, Francisco Leiro o Menchu Lamas son algunos de los 60 artistas que estarán presentes en una de las muestras más ambiciosas de la Fundación Bancaja. De la mano de ABANCA, la institución valenciana presenta la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló', que reune una variedad de las obras de arte contemporáneas de ambas instituciones. La muestra, comisariada por Fernando Castro Flórez, planteará un diálogo entre ambas colecciones en un recorrido por la evolución del arte durante los siglos XX y XXI.

Fundación Bancaja y ABANCA presentan la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló' / Miguel Ángel Montesinos y Celeste Martínez

'Tàpies. Última década (2002-2012)'. Hasta el 30 de agosto. La muestra monográfica de Antoni Tàpies, uno de los grandes artistas españoles de la segunda mitad del siglo XX y hasta su muerte en 2012, profundizará en la última etapa de su trayectoria artística con obras especialmente representativas que revelan su esencia como artista. Su obra se incluye en numerosas colecciones públicas y privadas como la Tate Gallery en el Reino Unido, el MOMA en New York, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna en Roma, el Musée de Arte Moderne y el Centro Georges Pompidou en Paris, el Stedelijk Museum de Amsterdam, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Angeles, entre otros.

La Fundación Bancaja inaugura la exposición 'Tàpies: Última década 2002-2012' / Daniel Tortajada

Centre del Carme

'34 Ilustres por 34 Ilustrados'. Hasta el 13 de septiembre. Un homenaje a los escultores contemporáneos valencianos a través de la recuperación y el reconocimiento de algunas de las piezas más relevantes de la escultura valenciana desde el Siglo XIX hasta hoy. La muestra atrae a los creadores cuya participación activa para favorecer el progreso y la evolución de la escultura valenciana manteniendo el equilibrio manteniendo el equilibrio entre la tradición del oficio y la innovación formal. Adrián Bago, Soledad Bardají, Mik Baro o Jordi Bayarri serán solo algunos de los artistas que expondran sus piezas.

Cartel de presentación '34 ILUSTRES POR 34 ILUSTRADOS' / CCCC

'Verse Expuest_'. Rocio Garriga. Hasta el 27 de septiembre. La exposición recorrerá el bombardeo al zoológico de Hamburgo durante la II Guerra Mundial que invita a "reflexionar sobre la fragilidad compartida entre los cuerpos animales y humanos". De la mano de Rocío Garriga, artista capaz de combinar los artes plásticos, busca plasmar la conexión entre diferentes personas y el entorno que los rodea a través de historias del pasado hasta el presente.

Hasta el 27 de septiembre. La exposición recorrerá el bombardeo al zoológico de Hamburgo durante la II Guerra Mundial que invita a "reflexionar sobre la fragilidad compartida entre los cuerpos animales y humanos". De la mano de Rocío Garriga, artista capaz de combinar los artes plásticos, busca plasmar la conexión entre diferentes personas y el entorno que los rodea a través de historias del pasado hasta el presente. 'Breve historia de una pasión. Colección Avelino Marín'. Hasta el 27 de septiembre. Rembrandt, Matisse, Manet o Pascin formarán parte de una colección que cuenta con más de 1800 obras de arte entre las que se encuentran piezas de cerámica, esculturas, cuadros y fotografías. Una mezcla de "lo antiguo con lo contemporáneo" y "lo próximo con grandes firmas internacionales" que se muestran en una exposición con más de un centenar de obras "que recrean el carácter abigarrado y ecléctico" de la colección 'Avelino Marín'.

Cartel de la exposición 'Breve Historia de una pasión' / Consorci de Museus

Teatro Magnético'. Hasta el 13 de septiembre. El artista mexicano Pablo Helguera llega al Centre del Carme con su 'Teatro Magnético', una exposición que toma como punto de partida el fenómeno histórico del magnetismo animal —una teoría propuesta en el siglo XVIII por Franz Anton Mesmer— para "explorar una pregunta profundamente contemporánea: ¿por qué seguimos siendo atraídos por sistemas que prometen explicar el mundo de manera total, simple y convincente?".

Ateneo Mercantil

Frida Kahlo by Woman Experiences: Hasta el 27 de septiembre. La historia de Frida Kahlo llega a València con una exposición a través de su universo interpretado desde un lenguaje moderno y actual. "Un recorrido teatralizado por actores y actrices" en el que la colección de cartas manuscritas será la joya de la corona que será acompañada por una serie de joyas de la época y a las fotografías de su padre, Guillermo Kahlo, realizadas a su propia hija. Una experiencia que también contará con un documental audiovisual que sirve para conocer más a fondo los pensamientos y la vida de la artista mexicana.

Olympia Metropolitana

Centro de Arte Hortensia Herrero

Anselm Kiefer. Hasta el 25 de octubre. Una fusión de arte, literatura, pintura y escultura del pintor alemán Anselm Kiefer que trata de expresar los eventos históricos más relevantes y complejos contemporáneos y algunos de los mitos ancestrales más antiguos, como la vida, la muerte o el espacio exterior. Una mezcla de historia, actualidad, disciplinas artísticas y materiales que ocupa seis salas del Centro de Arte.

Cuadro Bose Blumen de Kiefer, expuesto en el CAHH hasta el 25 de octubre / Centro de Arte Hortensia Herrero

CaixaForum

'Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas'. Hasta el 12 de octubre. La exposición en el Caixaforum, trazada en colaboración con el Victoria and Albert Museum, permite apreciar como la obra del Lewis Carroll y su Alicia se ha convertido en un fenómeno que ha alcanzado e impactado no solo en las pantallas, sino también en ámbitos como la gastronomía, la música, la moda o la fotografía, entre otros. Creatividad y curiosidad que queda reflejada a través de los 255 objetos y obras de arte.

"Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas" llega a CaixaForum València. / Celeste Martínez / Celeste Martínez

'Música y matemáticas, un viaje sonoro del caos al cosmos'. Hasta el 23 de agosto. Esta exposición brinda un viaje sonoro que, partiendo del silencio absoluto, indaga la sonoridad de la naturaleza: la música de la materia y las matemáticas que rigen los patrones musicales.

Uno de los 'vínculos' de Música y Matemáticas en la exposición del CaixaForum. / Fernando Bustamante

L'ETNO

'L'or roig. La ruta del safrà'. Hasta el 27 de septiembre. Esta exposición temporal explora la historia de esta especia y exhibe 'tesoros' como los cuadernos de viaje y las latas personalizadas que transportaban este azafrán desde Novelda o València a territorios como India, China o Japón. Además, la muestra también reivindica el papel de la mujer recolectora o la vinculación de este condimento con la ciencia o la espiritualidad.

La exposición 'L'Or Roig. La ruta del Safrà'. / Miguel Ángel Montesinos

'Catálogo de Vallas. Escif'. Hasta el 4 de octubre. Reflexionar sobre las fronteras como un espacio de conflicto -físico y simbólico-, pero también como un enclave de encuentro. Con esa misión el Museo Valenciano de Etnología, L'ETNO, tiene en marcha 'Catálogo de vallas' de Escif, un artista especialista en arte urbano. Comisariada por el antropólogo y profesor de Estética de la Universitat de València, Hasan López, y por el mismo artista- esta muestra invita a reflexionar sobre "como el miedo se desplaza del plan físico al simbólico, y de como el arte puede convertirse en un lugar para reconocer, tensar y redefinir los límites de nuestra identidad".

'Catálogo de vallas', la exposición de Escif en L'ETNO. / ETNO

'La Mar Épica'. Hasta el 13 de septiembre. Monstruos marinos, la magia oculta debajo del mar. La exposición presenta una serie de imágenes realizadas por el pionero de la fotografía submarina Jesús Navarro. Las imágenes, tomadas entre 1959 y 1969, muestran algunas de las primeras fotografías submarinas de la historia que presentan " un universo acuático —tan fascinante como hostil— de sal, arena, hierro, madera y sangre".

L'ETNO mostra l'art de pescar la tonyina dels 'almadravers' de Benidorm en 'La mar èpica' / José Manuel López

Bombas Gens

'La Leyenda del Titanic'. Más que una exposición, es un viaje inmersivo sin precedentes al corazón de uno de los relatos más fascinantes y conmovedores de la historia. Tras su éxito en Madrid, Londres, Zúrich, Múnich y Viena, llega ahora a Bombas Gens Centre d’Arts Digitals la mayor exposición itinerante del mundo dedicada al legendario transatlántico, enriquecida con nuevas instalaciones interactivas creadas especialmente para su estreno en València.

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'La Leyenda del Titanic', en Bombas Gens. / Bombas Gens

Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 'González Martí'

'La festa grossa. El corpus en el museo'. Hasta el 6 de septiembre. Más de 100 obras presididas por un gran friso de azulejos que cuenta la historia de la evolución del Corpus Christi desde sus inicios hace 700 años hasta el día de hoy. Indumentarias, instrumentos musicales, imágenes, cuadros y documentación oficial acompañan al friso como algunas de las piezas que se podrán ver para comprender la festividad religiosa del Corpus, que celebra su 700 aniversario.