Dimite el jefe de gabinete de la Generalitat que intentó desbloquear el festival de música electrónica de Sagunt

José Francisco Pérez Rodríguez, jefe de gabinete en la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, ha presentado este jueves su dimisión y ha cesado a petición propia después de que Levante-EMV haya desvelado que remitió el pasado martes al Ayuntamiento de Sagunt “la documentación correspondiente y los permisos requeridos” para la celebración del festival Blackworks, cuyo montaje fue paralizado ese mismo día por la Policía Local al carecer de licencia de actividades y de autorización para ocupar la parcela en la que iba a desarrollarse el evento. Presidencia de la Generalitat ha señalado además que se está investigando su actuación "para tomar, en su caso, las decisiones oportunas".

El festival, dedicado a la música electrónica, estaba previsto para los días 11 y 12 de julio en el entorno de La Nau de Sagunt y había vendido ya más de 8.000 entradas pese a no contar con los permisos necesarios. Finalmente, la promotora anunció ayer la cancelación del evento.

Además de informar de la dimisión del hasta ahora jefe de gabinete de la consellera Elena Albalat, la Generalitat ha reiterado que “en ningún caso ha promovido ni ha participado de modo alguno en la organización del evento” y ha recordado que la ocupación del espacio fue denegada el pasado 4 de mayo por el Servicio de Gestión Administrativa del Patrimonio Cultural de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades.

El Gobierno valenciano mantiene además que el logotipo de la Conselleria de Servicios Sociales fue "utilizado por la empresa promotora sin autorización de la Generalitat". La imagen institucional de la administración autonómica y la referencia al departamento que dirige Elena Albalat aparecieron inicialmente en la promoción del festival, aunque fueron retiradas el miércoles tras las informaciones publicadas por este periódico.

Juan Francisco Pérez Rodríguez. / L-EMV

Instancia al ayuntamiento

La dimisión de Pérez Rodríguez se produce después de que Levante-EMV haya podido comprobar que el pasado martes presentó una instancia ante el Ayuntamiento de Sagunt en la que aseguraba actuar “en nombre de la Generalitat Valenciana” y adjuntaba documentación relativa al evento. Ese mismo día, la Policía Local paralizó el montaje del recinto al constatar la ausencia de licencia de actividades y del permiso para ocupar la explanada donde se estaban instalando los escenarios.

La actuación del hasta ahora responsable de gabinete de Servicios Sociales abrió un nuevo frente dentro del Consell, ya que la Conselleria de Cultura había rechazado previamente la solicitud de los organizadores para utilizar el espacio. Según la Generalitat, esa denegación fue comunicada a los promotores tras la petición formulada a finales de abril.

Desde Presidencia de la Generalitat y desde la propia conselleria de Servicios Sociales se había negado a Levante-EMV cualquier implicación de la administración autonómica en el festival, pese a la aparición del escudo de la Generalitat y del nombre de la conselleria en los materiales promocionales. La promotora aseguró inicialmente que la inclusión de la conselleria en los carteles —no así del escudo— se debía a un “error de diseño”.

La Generalitat ha señalado ahora que se está investigando lo ocurrido “para tomar, en su caso, las decisiones oportunas”. La principal incógnita sigue siendo por qué Pérez Rodríguez remitió documentación al Ayuntamiento de Sagunt en nombre de la Generalitat si, como defiende el Consell, la administración autonómica no tenía relación alguna con el evento y, además, había rechazado la ocupación del espacio.

En la Generalitat desde 2024

José Francisco Pérez Rodríguez se incorporó en abril de 2024 a la Generalitat como asesor de gabinete en la entonces Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigida por Susana Camarero. Tras la remodelación del Consell impulsada por Juanfran Pérez Llorca, pasó a ejercer funciones de jefe de gabinete de la nueva consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat.

Procedente de Murcia, donde fue alcalde pedáneo de Era Alta, Pérez Rodríguez había trabajado también como asesor en el Ayuntamiento de Majadahonda y era considerado próximo al ex secretario general del PP Teodoro García Egea.

La oposición ha exigido explicaciones por este episodio. La portavoz de Cultura de Compromís, Verònica Ruiz, ha calificado la situación de “profundamente preocupante” y ha asegurado que confirma “el caos y el desorden con el que el PP está gobernando la Generalitat”. Ruiz ha anunciado una batería de preguntas para aclarar quién autorizó el uso de la imagen institucional, por qué un responsable de la Conselleria de Servicios Sociales intervino en la tramitación de un festival de música electrónica y qué papel tuvo realmente la Generalitat en el evento.

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“Si la Generalitat no participaba, ¿por qué aparecía? Y si participaba, ¿por qué ahora lo niega?”, ha señalado la diputada valencianista, que ha reclamado “rigor, transparencia y responsabilidad” al Consell.