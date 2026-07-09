La Diputació impulsa "Territori Simfònic" amb sis concerts en sis comarques
Els concerts de l'Orquestra Simfònica d'Ontinyent arribaran a espais emblemàtics de Benimodo, Aielo de Malferit, Utiel, Enguera, Sueca i Oliva amb entrada lliure
La Diputació de València i la Fundació Sonora han presentat este dijous Territori Simfònic, una iniciativa cultural que connecta les comarques valencianes a través de la música i el patrimoni. La vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, i els responsables de Sonora, Toni Revert i Lluís Muñoz, han donat a conéixer la programació per a enguany, amb sis concerts de l'Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent en espais emblemàtics de Benimodo, Aielo de Malferit, Utiel, Enguera, Sueca i Oliva, tots ells amb entrada lliure.
La vicepresidenta Enguix ha assenyalat, durant l'acte al Palau dels Scala, que les polítiques de desenvolupament “es construïxen generant oportunitats, activant els recursos propis dels municipis i creant xarxes que connecten les nostres comarques, i no sols amb infraestructures físiques”. En esta línia, “la cultura és una de les ferramentes que podem posar al servici del territori, com fem amb este projecte de música i patrimoni al costat de la Fundació Sonora”.
La gira de l'Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent arrancarà el dissabte 25 de juliol a l'auditori del Parc Sant Felip de Benimodo (23.00h). ‘Essència de Buenos Aires’, amb la direcció artística de Roberto Turlo, és un vibrant concert simfònic que fusiona tango clàssic i orquestra, un espectacle itinerant que, a més de Benimodo, arribarà a la Plaça Palau d'Aielo de Malferit (dimecres 29 de juliol, 23.00h); el Teatre Rambal d'Utiel (dissabte 19 de setembre, 20.00h); la Casa de Cultura d'Enguera (diumenge 20 de setembre, 18.00h); el Molí Pasiego de Sueca (dissabte 26 de setembre, 20.00h); i la Casa de Cultura d'Oliva (divendres 3 d'octubre, 19.00h).
Fundació Sonora
L'acte ha comptat amb la presència d'alcaldes i regidors dels municipis que acolliran la gira. El president de Sonora, Toni Revert, ha manifestat que mantindre una orquestra en un municipi d'interior “és un projecte complex i apassionant, per això hem donat este pas al capdavant per a crear una estructura més sòlida, estable i amb capacitat per a créixer i generar iniciatives musicals singulars i de qualitat al nostre territori”.
Territori Simfònic és l'exemple d'iniciativa singular que busca impulsar la Fundació Sonora, en este cas subvencionada per la Diputació. “La gira permetrà a la nostra orquestra eixir de la seua zona de confort, que és el Teatre Echegaray d'Ontinyent, per a enfrontar-se al públic d'altres pobles i comarques amb un repertori diferent”, explica el vicepresident de Sonora, Lluís Muñoz.
Repertori arriscat
La música és el fil conductor del projecte junt amb el patrimoni. Música simfònica, com la que han interpretat al pati del Palau dels Scala Guillermo Úbeda i Víctor Coll, dos joves talentosos que han posat en valor el potencial formatiu de l'orquestra d'Ontinyent: “vaig començar amb el violoncel als nou anys, i l'orquestra ha sigut un trampolí per a conéixer a grans músics europeus, i en el meu cas estudiar tres anys a París”, ha relatat Guillermo.
El chelo i el violí de Guillermo i Víctor han acompanyat la veu de Graciela Di Palma, una de les solistes que formarà part de la gira per les comarques valencianes de l'Orquestra Caixa Ontinyent. Graciela és acadèmica de l'Acadèmia Valenciana del Tango, i entre els seus treballs es troba el disc ‘Piazzolla en mi piel’, en homenatge a un dels músics més importants del segle XX. El director d'orquestra i compositor argentí serà un dels protagonistes del repertori que interpretarà l'orquestra, baix la direcció artística de Roberto Turlo.
‘Essència de Buenos Aires’ proposa al públic un viatge inoblidable a través de l'evolució del tango amb obres de Carlos Gardel, Richard Galliano, Daniel Perera o Astor Piazzolla, un dels majors exponents del tango en el món. “Un repertori diferent, arriscat, que comptarà amb un elenc internacional de luxe per a acompanyar a l'orquestra, entre el qual destaca el virtuosisme del pianista italià Fabrizio Mocata, nominat als Latin Grammy, el bandoneonista uruguaià Leonel Gasso i la veu de la cantant italo-argentina Graciela Di Palma”, apunten els responsables de Fundació Sonora.
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