Un director de gabinete de la Generalitat se dirigió al Ayuntamiento de Sagunt para intentar desbloquear el festival cancelado

José Francisco Pérez Rodríguez, director de gabinete de la consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, remitió el pasado martes al Ayuntamiento de Sagunt “la documentación correspondiente y los permisos requeridos” para la celebración del festival Blackworks, cuyo montaje fue paralizado ese mismo día por la Policía al carecer de licencia de actividades y del permiso para ocupar la parcela en la que iba a celebrarse el evento. Finalmente, la promotora canceló ayer el festival, previsto para los días 11 y 12 de julio y que ya había vendido más de 8.000 entradas pese a la falta de permisos.

José Francisco Pérez Rodríguez envió la documentación al Ayuntamiento de Sagunt recalcando que actuaba “en nombre de la Generalitat Valenciana”, tal como ha podido comprobar este periódico. Como fichero adjunto aparece referenciado un "informe técnico". Tanto desde la conselleria de la que Pérez Rodríguez es director de gabinete como desde Presidencia de la Generalitat negaron a Levante-EMV que la administración autonómica tuviese algo que ver con este evento dedicado a la música electrónica, pese a que en la promoción apareciesen el escudo de la Generalitat y el nombre de la conselleria. La propia empresa promotora aseguró a Levante-EMV que la inclusión de la conselleria en los carteles -no así del escudo- había sido un “error de diseño”. El escudo de la Generalitat y la referencia a la conselleria fueron retiradas el miércoles.

Este mismo jueves, y tras ser consultado a raíz de estas nuevas informaciones sobre la relación del gobierno autonómico con el festival cancelado, Presidencia de la Generalitat ha negado de nuevo cualquier implicación con la organización del evento.

Cartel del festival Blackworks con el patrocinio de la Generalitat y la conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia. / L-EMV

Servicios Sociales contra Cultura

La instancia general presentada el martes 7 de julio por el director de gabinete de la conselleria de Servicios Sociales llegó al Ayuntamiento de Sagunt unas horas después de que Levante-EMV publicara en su página web y en su edición escrita que el festival Blackworks carecía de la licencia municipal de actividades para el montaje del recinto y los escenarios, iniciado el lunes.

En esa misma información, el ayuntamiento aseguraba que solo constaban en su registro dos instancias generales en las que la empresa promotora solicitaba la reserva de espacio público, pero que, al ser La Nau de titularidad autonómica, la empresa fue redirigida a la Generalitat. Lo que no constó hasta ese día en el consistorio, según confirmaron fuentes municipales, fue la tramitación de una licencia municipal de espectáculos o de instalaciones temporales.

Por otra parte, el mismo 7 de julio este periódico publicó por la mañana en su página web que la conselleria de Cultura ya había denegado el pasado 4 de mayo la petición realizada a finales de abril por los organizadores para lograr autorización para celebrar el evento y ocupar de forma temporal la explanada colindante a la Nau. La decisión les fue comunicada desde el servicio de gestión administrativa del Patrimonio Cultural de la Generalitat, según han precisado desde el departamento autonómico.

Es decir, la presentación de los permisos para poder celebrar el festival Blackworks por parte del director de gabinete de la consellera de Servicios Sociales pudo haberse producido en reacción a la información publicada por este periódico, que señalaba que el evento se estaba montando y que ya había vendido más de 8.000 entradas pese a carecer de licencia de actividad. El envío de esta documentación, realizado “en nombre de la Generalitat”, no impidió que esa misma mañana el ayuntamiento ordenase la paralización del montaje.

José Francisco Pérez Rodríguez cuando era alcalde pedáneo en Murcia. / L-EMV

De Murcia a València pasando por Majadahonda

Falta por resolver ahora qué llevó a la conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia a promover este festival de música electrónica impulsado por una empresa madrileña y otra valenciana. O, en caso de que el gobierno autonómico realmente desconociese esta actuación, qué llevó al director de gabinete de la consellera Elena Albalat a actuar en nombre de la Generalitat y a dirigirse al Ayuntamiento de Sagunt con su propio nombre, NIF, correo electrónico y número de teléfono.

José Francisco Pérez Rodríguez se incorporó en abril de 2024 a la Generalitat como asesor de gabinete categoría C2 en la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Políticas Inclusivas, que entonces dirigía Susana Camarero. El 4 de diciembre de 2025, y tras la remodelación del Consell impulsada por Juanfran Pérez Llorca, fue nombrado director de gabinete de la nueva consellera Elena Albalat.

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Procedente de Murcia —donde había sido alcalde pedáneo de Era Alta— y considerado próximo al ex secretario general del PP Teodoro García Egea, hasta entonces Pérez Rodríguez había ejercido como asesor en el Ayuntamiento de Majadahonda. Además, también era conocido por haber estado casado en su momento con la exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Murcia Ana Martínez Vidal, quien posteriormente fue líder de Ciudadanos en la región. De hecho, esta dirigente protagonizó la moción de censura fallida contra el gobierno regional liderado por el popular Fernando López Miras.