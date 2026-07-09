Ilustradores contemporáneos rinden homenaje a escultores valencianos en el Centre del Carme

Ilustradores contemporáneos retratan y riden homenaje a figuras clave de la escultura valenciana en una muestra en el Centre del Carme que establece un diálogo creativo entre "lo que fue aquel escultor, el lenguaje que utilizaba en sus obras y el ilustrador actual". A través de la mirada de ilustradores contemporáneos, que reinterpretan a los escultores a partir de su sensibilidad y códigos gráficos personales, la muestra revisita a creadores que participaron activamente en la evolución del lenguaje escultórico --desde finales del siglo XIX hasta la actualidad--, manteniendo un equilibrio entre la tradición del oficio y la apertura a nuevas formas de entender el espacio, la materia y la forma.

'34 Ilustres escultores x 34 ilustrados', que se podrá visitar desde este jueves y hasta el 13 de septiembre, se ha presentado hoy en el Centre del Carme y ha contado con la participación del director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda; la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso; la comisaria Catalina Martín y del artista y director museográfico MacDiego. También han asistido algunos de los ilustradores.

Desde Mariano Benlliure hasta Enric Mestre o Joan Cardells, el recorrido expositivo refleja la tensión propia del siglo XX entre la pervivencia de modelos académicos -centrados en la figuración, la imaginería religiosa y el monumento público- y la incorporación progresiva de lenguajes modernos que transformaron la noción de volumen y su relación con el entorno. Los artistas reunidos ofrecieron respuestas diversas ante la modernidad: desde la continuidad de las tradiciones clásicas y mediterráneas hasta la exploración de la abstracción, la síntesis formal y la dimensión estructural de la escultura.

La comisaria ha destacado que la muestra pretende rendir homenaje a los escultores valencianos y "enseñar la renovación de lo que fue el arte" en la Comunitat Valenciana. Así, ha señalado que, a pesar de que el mundo de la escultura se rige por procesos "más lentos", y por ello su transformación a la modernidad fue "más lenta", se puede ver que la "ruptura" es "más radical".

Reivindicación de las mujeres escultoras

"Un aspecto muy interesante de la muestra es que no se queda solo en una serie de artistas contemporáneos, sino que se produce un diálogo creativo entre lo que fue aquel escultor, el lenguaje que él utilizaba en sus obras y el ilustrador actual", ha apuntado. En este sentido, Martín ha destacado el trabajo de los ilustradores a la hora de "reflejar perfectamente quién era o cómo era aquel escultor" a través de "algún guiño" o "dentro de lo que es el propio retrato".

La comisaria ha puesto en relieve el "reto" que ha supuesto para los ilustradores tener que "representar a alguien que ya no está, al que tienen acceso a través de otras imágenes que, probablemente, hizo una persona con otra intención o de otra manera o con su propio lenguaje, y tener que encontrar el suyo propio".

Asimismo, ha incidido en que la muestra sirve para reivindicar la figura de algunos escultores que "quizás hayan podido pasar un poco más desapercibidos, y sobre todo, también a las escultoras": "Se han rescatado algunas artistas desconocidas como Elisa Piqueras y Emilia Torrente que tuvieron poca producción junto a las figuras de Helena Sorolla o ya más recientemente Ángeles Marco", ha señalado.

Presentación de la exposición ’34 Ilustres x 34 ilustrados’. / CMCV

Sobre esta cuestión Catalina Martín ha manifestado que, a pesar de la "dificultad" de encontrar mujeres escultoras, se ha tratado de encontrar "a toda costa": "Aunque su obra fuese menor, tuviesen menos cantidad de obra, hemos querido reivindicarlas, sacarlas, darlas a conocer y que estuviesen presentes también en esta exposición", ha remarcado.

Por su parte, MacDiego ha subrayado que la exposición ofrece la mirada histórica sobre estos artistas que permite situarlos y darlos a conocer al público y ha señalado que, a pesar de que a la hora de buscar a mujeres escultoras encontraron "muy poquitas", por suerte en el ámbito de la ilustración no han tenido ese problema y se ha podido contar con ellas.

Cómic, música, tatuaje o moda

Respecto a la nómina de ilustradores escogidos, la segunda edición de '34 ilustres x 34 ilustrados' amplía el ámbito de trabajo de los creadores y visibiliza esta disciplina artística en toda su complejidad y creatividad, con artistas procedentes no solo del mundo editorial o del cómic sino también del territorio de la música, el tatuaje o la moda. Al igual que en su primera exposición, todos nacidos en la Comunitat Valenciana o valencianos de adopción.

Nicolás Bugeda ha sostenido que la muestra "rinde homenaje a esos 34 ilustres escultores valencianos de la Comunitat poniendo en valor el enorme talento que hay entorno a la ilustración valenciana". "Esta calidad artística seducen al público con estas maravillosas piezas", ha apuntado. En esta línea, la secretaria autonómica ha coincidido en que se tenía "una deuda con los escultores de toda la historia del arte valenciano" y que esta muestra "ayuda a recordar la importancia de los escultores". "Recoge el necesario homenaje a escultores e ilustradores, que también son ilustres", ha resaltado.

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Así, se presenta el trabajo de artistas reconocidos internacionalmente en el ámbito del cómic como Cristina Durán (Premio Nacional del Cómic) que retrata a Ángeles Marco; Jordi Bayarri quien representa a José Gonzalvo Vives; el castellonense Sergio Meliá (Marvel y DC Cómics) quien hace lo propio con Mariano Benlliure; firmas destacadas como las de Amélia Navarro quien retrata a Francisco Marco-Díaz, César Sebastián a Elisa Piqueras o las creaciones de Carla Fuentes encargada de representar a Helena Sorolla y María Herreros a Emilia Torrente Sancho, entre otros.