El legado familiar que suena tras el violín de Cecilia Arnau, ganadora el concurso internacional Georg Philipp Telemann

¿Qué hacías cuando tenías 16 años? ¿Lo recuerdas? Pues a esa edad, Cecilia Arnau se ha coronado como la ganadora del concurso internacional de violín Georg Philipp Telemann. Este certamen se celebra en Poznan, Polonia, y es considerado como uno de los más importantes a nivel internacional, reuniendo a un jurado de mucho prestigio. Sus miembros son destacados violinistas laureados en múltiples premios como Bartosz Bryła, presidente de la Sociedad Musical Henryk Wieniawski, Karina Gidaszewska, Sławomir Jarmołowicz, Tomasz Król, František Novotný, ganador del concurso Chaikovski de Moscú y premio Paganini de Génova, Eszter Perényi o Tomasz Tomaszewski, concertino de la Ópera de Berlín.

El concurso se celebró el pasado mes de junio y Cecilia, natural de Tavernes de la Valldigna, ganó el certamen, además del Premio Especial a la Interpretación Artística, otorgado por la Fundación Profesor Tadeusz Zgólka. Se trata de la edición número 23 de este y es la segunda vez que la ganadora es una violinista española; la anterior data de 2017 y en dicha ocasión fue la andaluza María Dueñas.

Un legado familiar

Su pasión por la música es algo heredado, ya que nació en el seno de una familia de músicos. Es nieta de Eduardo Arnau Moreno, el “mestre” de Tavernes de la Valldigna e hijo predilecto de la ciudad, quien dirigió durante cuatro décadas la banda de música de la localidad. En reconocimiento a su contribución, el Conservatorio Profesional de Música de Tavernes de la Valldigna lleva su nombre. Fue también su padre quien le inculcó ese entusiasmo musical y desde los tres años comenzó a estudiar violín bajo su tutela.

Es la segunda vez que la ganadora es una violinista española / Levante-EMV

Dieciséis años de éxitos

Esta precocidad se tradujo en logros y reconocimientos desde bien pequeña: a los ocho años se le ofreció estudiar becada en Londres, en “The Yehudi Menuhin School” y, pese a que no se pudo hacer realidad, a esa misma edad consiguió hacerse con la victoria en el Concurso Provincial de Jóvenes Intérpretes de Canet d’En Berenguer y ganar el Primer Concurso Nacional Premio Excelencia de la Música. Ambos triunfos le llevaron a debutar como solista en la Casa de América de Madrid.

En 2019 ganó el Tercer Premio en la Josefa Micka International Violin Competition, en Praga, y ese mismo año también obtiene el tercer premio en el Leonid Kogan International Violin Competition, realizado en Bruselas. En 2020 se alzó con el triunfo en el China-Spain International Music Competition y en 2021 se proclamó vencedora del Segundo Premio en Kreutzer International Music Competition. y finalista del Ysaye International Music Competition. En 2024 recibió el Premio a la interpretación de obra romántica en el International Anton Rubinstein International Violin Competition, certamen que se celebró en Alemania.

Cecilia Arnau durante el certamen en Poznan, Polonia / Levante-EMV

Todos estos premios le han permitido beneficiarse de múltiples becas, como la de Cuerda Valencia Violins 2024 del Conservatorio Profesional de Música de Valencia, la cual se obtiene gracias a tener buenas notas académicas, o la beca Fundación Albéniz. El año pasado, 2025, ganó el "Premio Profesional de Música y Danza de la Fase Autonómica de la Comunidad Valenciana en la especialidad de Cuerda/Violín.

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Es alumna del Conservatorio Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de Valencia y desde hace cuatro años estudia en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la Cátedra de Violín Telefónica, con el profesor Zakhar Bron.