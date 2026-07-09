Las televisiones autonómicas eligen al director general de À Punt como presidente
La Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) ha elegido a Paco Aura como máximo responsable de la entidad para los próximos seis meses.
La Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA) ha elegido al director general de À Punt, Paco Aura, como nuevo presidente de la entidad para los próximos seis meses. Aura asumirá la Presidencia hasta diciembre de 2026 en cumplimiento del turno rotatorio previsto en los estatutos de FORTA.
El nuevo presidente sucede a José Antonio Sánchez Domínguez, director general de Radio Televisión Madrid (RTVM), quien ha orientado su mandato a a consolidar a las radiotelevisiones públicas autonómicas como referentes en la incorporación de la inteligencia artificial al servicio público y a garantizar la presencia y accesibilidad de los medios públicos de proximidad en todos los soportes y plataformas, asegurando que ningún ciudadano quede fuera del alcance de la comunicación pública. Una gestión que ha recibido el respaldo unánime de la Junta General de FORTA, según explicado À Punt en un comunicado.
Tras ser elegido, Paco Aura ha señalado que asume la Presidencia con “ilusión y responsabilidad para llevar a buen puerto los proyectos que comparten las cadenas autonómicas con la optimización al máximo de los recursos técnicos y humanos disponibles”. “Las radiotelevisiones autonómicas son fundamentales para la cohesión social en España”, ha destacado Aura.
Respecto a À Punt, el nuevo presidente de la FORTA, ha asegurado que “está contento porque están surtiendo efecto la implementación de estrategias que tienen como objetivo aumentar la audiencia y con ella la repercusión mediática del servicio público en toda la Comunitat Valenciana”.
Paco Aura es director general de À Punt desde febrero de 2025. Anteriormente fue director de Operaciones de TRECE TV (2013-2025) y director general de Televisión Popular del Mediterráneo (2007-2013). El nuevo responsable de FORTA fue también jefe de Producción y productor de informativos en Canal 9, además de enviado especial en distintos acontecimientos internacionales.
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