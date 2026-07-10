El Centre del Carme explora la influencia de Juana Francés en el arte y la creación contemporánea

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha presentado la muestra ‘Memorias del suelo’ una propuesta colectiva que revisita el informalismo de Juana Francés a través de la obra de artistas contemporáneas. Tomando como hilo conductor cuatro obras de Francés que muestran su evolución creativa, Esther Gatón, Elena Lavellés, Menhir, Daniel Ortega, Miguel Sbastida, Julia Varela y Laia Ventayol muestran sus trabajos inspirados también en los efectos del ser humano sobre la superficie terrestre y en las problemáticas del suelo. Ha sido la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, la que ha presentado la exposición acompañada por el director gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), Nicolás Bugeda, por la comisaria de la exposición, Núria Montclús y por algunos de los artistas representados en la muestra.

Alonso ha puesto en valor la obra de Juana Francés (Alicante, 1924, Madrid, 1990) y ha destacado que “no fue sólo la única mujer integrante del grupo 'El Paso' (en 1957), como se la conoce habitualmente, al que perteneció junto a Manolo Miralles, Antoni Tàpies o Antonio Saura. Fue una de las artistas españolas más importantes del siglo XX, quien participó de las citas artísticas internacionales más relevantes del momento”. La secretaria autonómica ha añadido que “una de las mejores formas de rendir homenaje a nuestros artistas es observar la influencia que su obra ha tenido en las generaciones de creadores y creadoras actuales y ese es el fundamento de esta exposición”.

Asimismo, Alonso ha asegurado que 'Memorias del suelo’ nos permite establecer un puente entre el arte de la segunda mitad del siglo XX en España, a través de la obra de Juana Francés y la creación contemporánea y reconocer cómo la preocupación por nuestro entorno ambiental, que ya formaba parte de la estética de la artista alicantina, sigue vigente hoy con las técnicas y los lenguajes de la contemporaneidad”.

Autoridades y artistas en la presentación de la exposición 'Memorias del suelo'. / CMCV

Por su parte la comisaria de la muestra ha señalado que “la consciencia de nuestro impacto sobre la Tierra y de su temporalidad geológica, no sólo hace que nos replanteemos nuestras maneras de vivir, sino que nos lleva también a reconsiderar el papel del suelo como un espacio en constante mutación, vivo y contenedor de futuras memorias del ahora”.

Fuente creativa

‘Memorias del suelo’ investiga cómo, en las prácticas artísticas contemporáneas, la superficie terrestre es tomada como fuente creativa de la que afloran nuevas realidades e imaginarios posibles vinculados a la existencia humana.

Según Montclús “nos encontramos ante un nuevo resurgir de la materia que podríamos comparar con un informalismo revisitado, expandido. Pero a diferencia de Manolo Millares, Antonio Saura, Antoni Tàpies y otros grandes artistas del informal, las prácticas actuales no se centran tanto en la expresión de un yo existencial, sino en tanto que agente ecológico, geológico y político”.

En este sentido, estas nuevas materialidades resuenan especialmente con la obra de Juana Francés quien supo reconocer y resituar la materia en su contexto. “Lo que Juana realizó y plasmó en algunos escritos de los años 50 y 60 era la idea de que la materia se expresa por sí misma, de la agencia de la propia materia que es lo que trasciende en las prácticas artísticas contemporáneas” ha expresado la comisaria.

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Parte de la exposición 'Memorias del suelo'. / CMCV

Un análisis "comparado" de las estéticas

La exposición propone un diálogo entre la evolución de la práctica de esta artista alicantina del siglo XX a la luz de las creaciones de distintos artistas actuales, con el fin de presentar un análisis comparado de las estéticas y relatos que emanan del suelo contemporáneo. Según Nuria Montclús “las obras reunidas toman como punto de partida las morfologías del suelo, sus problemáticas y las posibilidades ofrecidas por los componentes que lo configuran: minerales, fósiles, residuos y plastiglomerados, para construir y deconstruir identidades y narrativas del presente, del futuro y del pasado”.