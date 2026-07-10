El Consell autoriza el alquiler de 218 obras de Sorolla por un máximo de 19,7 millones en quince años

El Pleno del Consell ha autorizado el contrato para arrendar a la Hispanic Society of America la colección de 218 obras de Joaquín Sorolla, una operación cuyo valor estimado asciende a 19.750.178 euros si se agotan todas las prórrogas previstas durante los próximos quince años.

La aprobación supone uno de los últimos pasos administrativos para materializar el acuerdo firmado el 24 de julio de 2025 entre la Generalitat y la institución estadounidense, que contempla la creación en València de un espacio museístico dedicado al pintor valenciano. La duración inicial del contrato será de cuatro años, aunque podrá ampliarse mediante dos prórrogas de otros cuatro años y una última de tres, hasta alcanzar un máximo de quince anualidades.

El importe de 19,7 millones representa, por tanto, el valor máximo estimado de toda la operación de arrendamiento y no un desembolso inmediato. La primera fase del contrato ya había sido presupuestada en 5.706.827 euros, IVA incluido, con anualidades distribuidas entre 2026 y 2030. El gasto previsto asciende a 463.833 euros este año, cerca de 1,4 millones anuales entre 2027 y 2029 y otros 984.447 euros en 2030.

Para poder tramitar esta primera etapa, la Generalitat aprobó recientemente la transferencia de 1.013.250 euros procedentes de otras partidas. De esa cantidad, 950.000 euros se incorporaron al presupuesto del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, organismo al que Cultura ha delegado las contrataciones necesarias, mientras que otros 63.250 euros procedieron de una línea de ayudas a patrimonio mundial, bienes de interés cultural y bienes de relevancia local inmateriales que quedó suprimida.

La llegada de las obras también ha obligado al Consell a construir un marco jurídico y presupuestario específico. Les Corts convalidaron una modificación urgente de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano para permitir que la Administración autonómica pudiera arrendar colecciones de bienes muebles mediante contratos privados, una fórmula que la legislación valenciana no contemplaba expresamente.

La operación deberá estar respaldada, además, por una comisión científico-artística integrada por ocho especialistas de reconocido prestigio, entre ellos catedráticos y conservadores de museos. Este órgano tendrá que validar las condiciones del contrato y los requisitos relativos al transporte, la conservación, la seguridad y la exhibición de las piezas.

Un paraguas de garantías de hasta 300 millones

El proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026 completa este armazón con la posibilidad de asumir garantías de hasta 300 millones de euros para los bienes o colecciones vinculados a un mismo programa expositivo. La cobertura no constituye un gasto directo, sino un compromiso público frente a posibles daños, pérdidas o siniestros durante el traslado, el depósito y la exposición de obras que continúan siendo propiedad de la Hispanic Society.

El límite general para el conjunto de las colecciones arrendadas será de 500 millones de euros, con un máximo ordinario de 60 millones por cada pieza, aunque el Consell podrá elevar excepcionalmente estas cantidades por razones de interés cultural o museístico.

Las 218 obras se exhibirán inicialmente en el Museu de la Ciutat, de titularidad municipal, donde la Generalitat prevé abrir la exposición a finales de noviembre. Antes deberán completarse el traslado desde Nueva York, valorado en torno a 400.000 euros, y los trabajos de adecuación y museografía de las salas.

La estancia en el edificio municipal será más larga de lo previsto inicialmente. La solución provisional se planteó en un primer momento para unos meses, pero los problemas en la rehabilitación del Palacio de las Comunicaciones, llamado a convertirse en la sede definitiva del proyecto, pueden prolongarla durante al menos tres años.

La mesa de contratación propuso excluir a la única oferta que continuaba admitida en el procedimiento para redactar el proyecto y dirigir las obras del antiguo edificio de Correos. La previsible declaración desierta de la licitación obligará a convocar un nuevo concurso antes de abordar una rehabilitación presupuestada en unos 17,3 millones de euros.

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El Consell defiende que la llegada de la colección permitirá convertir València en un referente internacional para el estudio y la difusión de Sorolla y reforzará su atractivo dentro de los circuitos de turismo cultural. La oposición, por el contrario, ha cuestionado la urgencia de la reforma legal, la falta de una sede definitiva y el coste global de una operación a la que deberán añadirse los gastos de transporte, seguros, conservación, seguridad, museografía y rehabilitación del Palacio de las Comunicaciones.