Cultura
La conselleria devuelve al IVAM la escultura de Valdés que ha estado diez años en la Ciudad de la Justicia
Amélie III ha permanecido diez años en el vestíbulo de entrada del edificio judicial y su desmontaje y traslado se ha prolongado durante toda la mañana en la sede judicial
La Conselleria de Justicia ha devuelto al IVAM la escultura de Manuel Valdés que ha estado diez años en la Ciudad de la Justicia. Se trata de la escultura Amélie III una de las cinco esculturas de Valdés con las que cuenta el museo de arte moderno valenciano: Amelie III (2002), de bronce y hierro; Libros (2001), de madera; Dorothy (2000), de madera; Infanta IV (1985), de mármol; y Bodegón Morandi VIII (1985), de hierro.
Según confirman fuentes oficiales a Levante-EMV, "la Conselleria de Justicia y el Ivam firmaron un convenio en 2005, Con motivo de dar a conocer el arte moderno, a raíz del cual desde el 28 de junio de 2016, se exponía en el hall de la Ciudad de la Justicia de Valencia la obra de arte propiedad del Ivam, “Amélie III” de Manuel Valdés".
Y añaden que "pasados diez años desde la constitución de este depósito, y conseguida la difusión del arte moderno que se pretendía, desde la dirección general de Justicia y Autogobierno se ha considerado devolver la obra de arte depositada al museo de origen". La escultura se ha desmontada a lo largo de la mañana y ha sido preciso retirar las piezas más pesadas y con más volumen con una grúa de medianas dimensiones.
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