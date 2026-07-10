L'ETNO consolida la seua aposta per a enfortir els museus etnològics dels municipis
El museu orienta el seu treball cap a la preservació i la difusió del patrimoni cultural etnològic, promovent dinàmiques de col·laboració amb els professionals dels museus etnològics locals
La Diputació de València, a través de L'ETNO (Museu Valencià d'Etnologia), continua consolidant la seua línia d'actuació territorial per a enfortir els museus etnològics locals i impulsar el desenvolupament cultural dels municipis. Es tracta d'un model de cooperació estable basat en el suport tècnic en temes de patrimoni, museologia i en la coordinació de projectes, que s'ha consolidat com una línia transversal que implica el conjunt del museu.
El diputat de Cultura, Paco Teruel, ha assenyalat que la corporació provincial, a través de L'ETNO, "ha consolidat un model de col·laboració estable amb els municipis que reforça la capacitat dels museus locals i contribuïx a impulsar el desenvolupament cultural dels pobles". Per al responsable de Cultura, el Museu Valencià d'Etnologia "és molt més que un espai expositiu, és un motor de dinamització cultural i una ferramenta molt útil també en l'àmbit educatiu i en el de la salut i el benestar".
Etnoxarxa
Un dels pilars d'esta actuació territorial és l'Etnoxarxa, la Xarxa de Museus Etnològics Locals, formada per 38 museus, que estructura la col·laboració entre centres culturals mitjançant un funcionament horitzontal i descentralitzat. La xarxa fomenta l'intercanvi d'experiències i l'optimització de recursos, reforçant el paper dels museus com a agents culturals del territori.
Esta actuació es reforça amb la convocatòria de subvencions a projectes de museus etnològics i de la cultura popular i tradicional destinades a millorar equipaments, col·leccions i programació cultural dels museus locals.
Altres línies d'actuació
Una altra línia de col·laboració és el programa d'exposicions itinerants destinades als ajuntaments, centres escolars i entitats sense ànim de lucre. Són exposicions que primerament van ser produïdes com a mostres temporals i posteriorment adaptades per a itinerar; també mostres expressament produïdes per a itinerar com "Sostenibilitat: Museus km 0", comissariada entre tots els museus de l'Etnoxarxa; o exposicions produïdes per museus locals com "Terra de campanes" i "El Rovellet i el seu temps", dos mostres que s'han produït recentment i que s'han incorporat en el programa. Durant 2025 es van realitzar 28 itineràncies amb un total de 18.900 visitants, i enguany s'han acordat 26 itineràncies. En l'àmbit formatiu, destaquen les Jornades Formatives de Museus Locals, amb tretze edicions i continguts pràctics orientats a la millora de la gestió i la difusió.
D'altra banda, el museu realitza "Etnopobles. Fira de museus etnològics locals" de la província, un esdeveniment que s'ha consolidat com un espai de visibilització dels museus etnològics locals en el Centre Cultural La Beneficència. En la segona edició, celebrada en 2025, van participar 22 museus de la província i centres convidats.
A més d'estes actuacions, L'ETNO realitza unes altres a la província, com per exemple les sessions de salut i benestar del programa "Caixa dels records", dirigit a persones amb demències en el seu estat inicial. Este programa es desenvolupa junt amb l'àrea de Benestar Social de la Diputació en els centres de dia i associacions d'Alzheimer federades en FEVAFA (Federació de Famílies de Malalts d'Alzheimer) de la província.
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