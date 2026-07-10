Literatura
Murakami perdió 17 kilos mientras escribía su última novela
El escritor japonés revela que "apenas podía caminar y no tenía ganas de escribir nada", pero celebra que ya se encuentra completamente recuperado de una enfermedad de la que no ha dado más detalles
EFE
El escritor japonés Haruki Murakami reveló que durante la escritura de su última novela, que se publicó la semana pasada en Japón, enfermó y perdió 17 kilos, pero aclaró que ya se ha recuperado, según dijo en una entrevista publicada este jueves por la agencia de noticias Kyodo.
Murakami relató que "apenas podía caminar y no tenía ganas de escribir nada". "Me preguntaba si sería capaz de hacer algo que valiera la pena, si podría volver a escribir alguna vez. Pero tras recibir el alta y recuperar mi peso habitual, sentí de nuevo el deseo de escribir, y eso me hizo inmensamente feliz", declaró. "No sé cuánto tiempo más viviré, pero quiero seguir escribiendo. Desde que me recuperé de mi enfermedad, ese deseo se ha vuelto todavía más fuerte", expresó el referente de la literatura contemporánea nipona, nacido en la ciudad de Kioto en 1949, que no quiso dar detalles sobre la enfermedad.
Según dijo en la entrevista, espera que "esa sensación de alegría y optimismo renovado se perciba en esta novela", ya que hasta ahora le gustaban las historias con final abierto, pero esta vez quiso darle un desenlace.
La última novela de Murakami, 'La historia de Kaho', llegó el viernes pasado a las librerías del país asiático, convirtiéndose en el primer libro del autor con una protagonista mujer. Este título se editará en español de la mano de Tusquets Editores en la primavera de 2027. El escritor japonés cuenta con libros reconocidos como 'Tokio Blues' (1987), 'Sputnik, mi amor' (1999) o 'Kafka en la orilla' (2002), y lo han traducido a más de medio centenar de idiomas. Eterno candidato al Nobel de Literatura, posee galardones como el Franz Kafka o el Princesa de Asturias de España de las Letras 2023.
Fuente: El Periódico
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