Sorolla y Ribera irrumpen en Sotheby's Londres con obras que alcanzan más de medio millón de libras

Dos artistas valencianos separados por tres siglos, por dos mundos pictóricos casi opuestos y por dos maneras distintas de mirar la figura humana coincidieron en la misma jornada de subastas en Sotheby’s Londres. Joaquín Sorolla, el pintor de la luz mediterránea, y José de Ribera, el maestro barroco de la penumbra y la carne herida, han vuelto al mercado internacional con dos obras muy diferentes: "Niños en la orilla del mar, Valencia", adjudicada por 576.000 libras, y "El arrepentimiento de San Pedro", vendida por 61.440 libras.

En una misma jornada londinense, la del pasado 2 de junio, la pintura valenciana apareció representada por dos de sus nombres más universales: Sorolla, nacido en València en 1863, convertido en símbolo de la modernidad luminosa de comienzos del siglo XX; y Ribera, nacido en Xàtiva en 1591, conocido en Italia como Lo Spagnoletto y figura central del naturalismo barroco europeo.

Un Sorolla por debajo de lo previsto

El remate más alto correspondió al Sorolla, incluido como lote 522 en la subasta 19th & 20th Century European and British Art. La obra partía de una estimación de entre 600.000 y 800.000 libras, por lo que su adjudicación quedó ligeramente por debajo de las previsiones de la casa. Aun así, el lienzo reúne varios de los elementos que más interés despiertan en el mercado del artista: fecha de madurez, asunto valenciano, procedencia internacional y una historia documental que arranca casi inmediatamente después de su ejecución.

Pintado en 1908, "Niños en la orilla del mar, Valencia" pertenece a uno de los territorios más reconocibles de Sorolla: la playa como escenario de infancia, movimiento y luz. El cuadro, un óleo sobre lienzo de 47,5 por 70 centímetros, está firmado y fechado “Sorolla B. 1908” en la parte inferior izquierda. Su formato no es monumental, pero concentra una de las fórmulas que hicieron célebre al pintor: figuras infantiles junto al mar, captadas en una atmósfera clara, vibrante y profundamente mediterránea. Esa naturalidad fue una de las claves del éxito internacional del artista y explica que sus playas valencianas sigan siendo hoy uno de los capítulos más buscados de su producción.

Según Sotheby’s, la obra fue adquirida en 1909, apenas un año después de ser pintada, durante la exposición de la Hispanic Society of America en Nueva York. El comprador fue Robert J. F. Schwarzenbach, empresario neoyorquino del sector de la seda, presidente de la Schwarzenbach-Huber Company y cónsul general honorario de Suiza, que pagó entonces 400 dólares por el lienzo.

Aquella muestra de la Hispanic Society fue decisiva para la proyección de Sorolla en Estados Unidos. El pintor encontró allí una recepción entusiasta entre coleccionistas, instituciones y élites culturales. "Niños en la orilla del mar, Valencia" figuró en la exposición neoyorquina de 1909 y ese mismo año viajó también a Buffalo y Boston dentro de la itinerancia organizada por la institución. El cuadro formó parte, por tanto, del momento en que Sorolla dejó de ser solo un gran pintor español para convertirse en una figura de alcance internacional.

Después de su etapa americana, la obra cruzó de nuevo el Atlántico. Hacia 1928 se encontraba en Estocolmo, en la colección de Rudolf Kalderén, director general y presidente de Nordiska Kompaniet, uno de los grandes almacenes de lujo más prestigiosos de Suecia. En 1948 pasó a su primera esposa, Gunhild Maria Holmquist, y permaneció vinculada a la familia hasta llegar por herencia al propietario actual en 2001. Ese recorrido -Nueva York, Estocolmo, una colección privada europea- es también un testimonio de la circulación internacional de Sorolla y de la fascinación que su pintura ejerció fuera de España en las primeras décadas del siglo XX.

"El arrepentimiento de San Pedro" de Ribiera, vendido por 61.440 libras. / L-EMV

Ribera en los inicios

El otro valenciano de la jornada ha sido José de Ribera, aunque desde un universo visual opuesto. "El arrepentimiento de San Pedro" salió a la venta como lote 342 en la subasta Old Master Paintings & Works on Paper Day Auction, dedicada a maestros antiguos y obras sobre papel. El cuadro tenía una estimación de entre 40.000 y 60.000 libras y fue finalmente adjudicado por 61.440 libras, ligeramente por encima de la horquilla prevista.

La pintura, un óleo sobre lienzo de 130,1 por 96,9 centímetros, representa a san Pedro arrepentido y se sitúa en la producción temprana de Ribera, hacia 1613-1616, cuando el joven artista trabajaba en Roma. Sotheby’s la presenta como una obra inédita hasta ahora y como una incorporación importante al primer periodo del pintor, aún muy vinculado al naturalismo caravaggista que marcaría profundamente su lenguaje.

Frente a la claridad marina de Sorolla, Ribera propone una imagen de recogimiento, culpa y tensión espiritual. San Pedro no aparece como una figura idealizada, sino como un cuerpo sometido a la emoción del arrepentimiento. La pintura pertenece a ese mundo barroco en el que la santidad se expresa a través de la materia: la piel, las manos, la mirada, el peso de la edad y la intensidad de la luz que emerge de la sombra.

La procedencia del Ribera es más compleja y está formulada con cautela por Sotheby’s. La casa señala que la obra podría haber pertenecido al cardenal Scipione Cobelluzzi, en Roma, y haber pasado después a los jesuitas de Viterbo. También se menciona una posible venta en 1626 por 22 escudos. En época posterior, el cuadro aparece relacionado con Antoine Marie Ferdinand de Maussion de Candé, gobernador de Martinica, según una inscripción conservada en el reverso.

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Sotheby’s subraya además su proximidad con otras pinturas tempranas del artista, entre ellas el "San Jerónimo" del Museo de Bellas Artes de Budapest y un "San Pedro" conservado en la Pinacoteca Nacional de Cosenza. La existencia de copias atribuidas a Cesare Fracanzano apunta, además, a la difusión que pudo tener la composición.