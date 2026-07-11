La valenciana Ana Criado vuelve a competir por un Emmy: "De momento, la creatividad orgánica vence a la robótica"

La diseñadora valenciana Ana Criado acaba de lograr su segunda nominación a los premios Emmy al Mejor Diseño de Títulos de Crédito, en esta ocasión por su trabajo en 'Smoke'. La autora se muestra "supercontenta" por este hito y reflexiona sobre el momento que vive el sector, donde ve una vuelta a "todo lo que resuena como 'human-made'". "Siento que de momento la creatividad orgánica vence a la robótica".

Así lo asegura Criado, en declaraciones a Europa Press, después de que el listado de candidatura de los prestigiosos galardones que cada año distinguen la excelencia en la industria de la televisión estadounidense. En 2019, la valenciana ya recibió una nominación por su labor en la serie 'Star Trek: Discovery' y ahora vuelve a estar seleccionada con el equipo de 'Smoke', de Apple TV.

Criado ha expresado su satisfacción, puesto que "no es una tarea fácil llegar hasta aquí y mucho menos mantenerse relevante y consistente en esta profesión". "Tengo la suerte de colaborar con los mejores estudios del mundo especializados en títulos de crédito, que, además valoran y respetan la creatividad a la hora de proponer secuencias de créditos arriesgadas. Que sigan confiando en mí me hace muy feliz y me hace sentirme muy libre a la hora de trabajar", remarca.

La diseñadora apunta que la primera nominación dio "un empujón" a su carrera y supuso que "por fin daban fruto tantos años de trabajo duro". En este sentido, comenta que fue "muy bueno a la hora de que los estudios contasen regularmente" con ella para desarrollar secuencias de títulos de crédito.

Asimismo, ha agradecido que el eco a la noticia en los medios de comunicación españoles también ha servido a "asentar" carrera "en casa". "No puedo decir que no sea profeta en mi tierra porque tengo el cariño y el apoyo de los míos muy presente, y me hace muy feliz llevar el nombre de mi tierra y de mi pueblo allá donde voy, aunque sigo esperando pacientemente y con ilusión el día que Amenábar, Almodóvar y tantos otros directores españoles que admiro y respeto cuenten conmigo para trabajar en sus películas o series", confiesa.

Preguntada por el momento que vive actualmente la industria estadounidense, especialmente enfocado a la categoría de diseño, Ana Criado reflexiona sobre el hecho de que "estamos viviendo tiempos convulsos y de cambio, y ni Hollywood ni el diseño son ajenos a estos cambios".

'Human-made'

"Todo pasa muy deprisa", asevera Criado, quien añade que, según su experiencia personal, "se está viviendo un momento de vuelta a lo analógico, buscando la creatividad y originalidad en todo lo que resuena como 'human-made'".

"En nuestra secuencia nominada, 'Smoke', no hay intervención de la IA. Todo se rodó de forma física y esto se nota. Yo creo que pasado el inicial deslumbramiento tecnológico siento que de momento la creatividad orgánica vence a la robótica. El tiempo dirá si resistirnos o perdemos la partida en pos de la comodidad", expone.

Cuando obtuvo la primera nominación a los Emmy, la valenciana ya reivindicó que debería existir una categoría que premiara a los diseñadores y los títulos de crédito en los Goya.

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"Por desgracia, y pese al auge de la producción de series y cine en España, todavía no se reconoce nuestro trabajo en la academia del cine español, tampoco en televisión. Una pena, pero quizás la próxima vez que hablemos esto se haya corregido. Soy optimista", concluye.