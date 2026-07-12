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Emoción y lágrimas en el concierto de Alejandro Sanz en València: Recuerdo a la dana y el abrazo con una afectada de Paiporta sobre el escenario

El cantante emocionó a los asistentes al recordar la tragedia de la riada y subir al escenario a una vecina de Paiporta que le envió sus discos llenos de barro

El recuerdo de Alejandro Sanz en València a los afectados de la dana

El recuerdo de Alejandro Sanz en València a los afectados de la dana

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Alfredo Castelló

Alfredo Castelló

Más de un año y medio después de la dana, el recuerdo del sonido del agua y las montañas de barro siguen erizando a los vecinos de los pueblos que la vivieron en primera persona. También a los que ayudaron a aquellas personas que lo perdieron todo. Incluso la vida. Ese sentimiento llenó este sábado de emoción, y también de lágrimas, el estadio Ciutat de València, durante el concierto de Alejandro Sanz.

El artista dentro de su gira "¿Y ahora qué?" desembarcaba en València para encandilar al público con sus temas de siempre. "Corazón partío", "Y si fuera ella", "No es lo mismo", "Besamé", "Amiga mía" o "Guapas", entre otras, deleitaron a las miles de personas que llenaron el coliseo granota.

València se entrega a los himnos de Alejandro Sanz

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Francisco Calabuig

En un momento de la actuación, Sanz habló con el corazón en la mano para asegurar que "aquí, en esta tierra, se sufrió muchísimo". El artista recordó que una persona le envió sus discos llenos de barro tras la riada del 29 de octubre, para defender que "la música está ahí". Fue en ese instante cuando el cantante vio que de entre el público alguien levantaba la mano, como diciendo 'soy yo'. Sanz la animó a subir al escenario.

El subidón para salir adelante

La mujer, vecina de Paiporta, afirmaba que "no soy yo, son todos. Mi foto la tenía mucha más gente, pero tuve la suerte de que él me dio ese subidón para salir adelante". La afectada por la riada solo pudo decir un "gracias", antes de fundirse en un fuerte abrazo con Alejandro Sanz, que levantó su mano ante un público que aplaudió a rabiar.

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El cantante prosiguió entonces con la actuación, no sin antes señalar que "esta noche también va para toda esa gente que sufrió aquí en valencia, en Paiporta y tantos sitios, también para la agente de Almería que lo están pasando muy mal".

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