Diego Urdiales y José Enrique Fraile, protagonistas de las tertulias taurinas de Levante-EMV en la Feria de Julio

El torero Diego Urdiales y el ganadero José Enrique Fraile de Valdefresno serán los protagonistas de las tertulias taurinas que el periódico Levante-EMV organiza en el hotel SH Colón de València durante la próxima Feria de Julio.

Será un espacio de conversación moderado por el periodista y crítico taurino de Levante-EMV, Jaime Roch, y abierto al público hasta completar aforo concebido como un punto de encuentro para aficionados, profesionales y curiosos interesados en el mundo del toro.

Acto inagural

El ciclo de encuentros, impulsado por la apuesta de Levante-EMV por el mundo del toro, arrancará el próximo jueves 16 de julio a las 17 horas en la sala refrigerada del hotel con el ganadero José Enrique Fraile, quien lidiará esa misma tarde en la plaza de toros de València en un cartel compuesto por los valencianos Román Collado, que viene de abrir la puerta grande de Madrid, y el joven de Algemesí, Nek Romero. El acto inaugural también contará con la presencia del director de Levante-EMV, Joan Carles Martí.

José Enrique Fraile junto a sus tres hijas en su finca de Salamanca. / J. Lorenzo

José Enrique Fraile desvelará las claves de una divisa que impulsó su padre Nicolás Fraile Martín en 1996 con el encaste Atanasio Fernández por la rama de Lisardo Sánchez, que la familia Fraile mantiene y selecciona desde 1976, año que la historia oficial de la ganadería Valdefresno sitúa la compra de la mitad de la ganadería de Lisardo Sánchez y Sánchez, de origen Parladé.

Así que José Enrique está considerado uno de los últimos grandes representantes de esta línea genética salmantina y regresa a València, tal y como contó él mismo en el periódico, "porque el aficionado reconoce nuestro toro y eso es lo más importante. Eso sí, nuestro sueño es volver a la Feria de Fallas". En esa misma entrevista también explicó que su toro "es distinto al 90 % de lo que hoy se lidia porque fundamentalmente es un toro que transmite su exigencia en cada embestida". En 2010 también recibieron el premio al toro más bravo de las Fallas, se llamaba ‘Bellotito’, de Valdefresno, y lo lidió Juan Bautista.

Un toro de José Enrique Fraile para València: 'Carafino', número 33 / Menacho

El ciclo de encuentros en el hotel SH Colón de València se cerrará el viernes 17 de julio a las 17 horas con Diego Urdiales, quien regresa al coso de la calle Xàtiva al día siguiente para lidiar toros de El Torero junto a Daniel Luque y el valenciano Samuel Navalón, quien quedó triunfador de la pasada Feria de Fallas.

Urdiales, el mejor clasicismo

El maestro de la Rioja es el estandarte del mejor de los clasicismos y ha sido premiado por la mejor faena de San Isidro tras conquistar la puerta grande de Madrid el pasado 28 de mayo durante la Corrida de la Prensa frente al rey Felipe VI. Dos faenas tan conmovedoras que, ya lo contamos en su momento, urgían para revalorizar el toreo tan puro de Urdiales en medio de tanta vulgaridad dentro del actual escalafón.

Precisamente esa actuación en Madrid, un compendio con el capote, la muleta y la espada, fue determinante para que la empresa Espacios Nautalia 360 cuente con él en una de las citas más destacadas de València. Unas faenas que realizó con la misma muleta de la faena del año pasado de Bilbao al toro 'Guapetón', de la ganadería Garcigrande.

Extraordinario natural de Diego Urdiales en Madrid, lleno de hondura, pureza y profundidad. / Plaza 1

Así que en Madrid afloró toda la grandeza de su toreo en medio de tantas farfollas populistas y así contó lo que vivió él mismo en estas páginas: "Sinceramente, creo que la plaza se quedó en estado de shock porque ya no se ve torear tan despacio, pero la afición todavía mantiene esa capacidad abrumadora cuando lo ve".

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En conjunto, estas dos citas que impulsa Levante-EMV en el hotel SH Colón de València aspiran a convertir las previas de la Feria de Julio en un espacio de análisis y debate en torno a la cultura taurina.